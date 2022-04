Benjamín Vicuña: "Al marido de Pampita le agradezco el cariño a mis hijos"

Benjamín Vicuña fue uno de los invitados a Podemos Hablar anoche y sorprendió a todos al hablar de su sentido vínculo con Roberto García Moritán, actual marido de su ex pareja Carolina "Pampita" Ardohain.

Una de las cosas que más le agradeció es el trato que Roberto tiene con sus hijos. “Hay pibes que se vuelven locos con la figura paterna, el hombre que entra a lo que era tu casa, gracias a Dios yo no entré en ese baile porque hay mucho rollo con eso porque es hombre”, aseguró el actor.

La buena onda con la actual pareja de su ex es evidente al parecer: “No sé si por el tema de mi hija Blanca, yo entendí que el amor es bienvenido de todas partes y en este caso agradezco le agradezco a la pareja de mi ex ex el amor y el cariño a mis hijos”.

El chileno, protagonista de la serie El primero de nosotros, habló sin tapujos sobre sus separaciones: “Hay gente que me dice ‘che yo tengo una perimetral’, o sea cada uno con su mambo, con su historia, yo no les voy a decir cómo se hacen las cosas”.

La reflexión sobre sus ex parejas en general tampoco faltó y así no sorprende lo que tiene con García Moritán. “A mí me pegó de esta manera, obviamente que el lugar común es tratar de llevarse bien con un ex, eso está claro”.