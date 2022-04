Se filtró un chat entre Salvio y su esposa antes del escándalo: "Usá preservativo"

Los mensajes entre el jugador de Boca Juniors, Eduardo “Tato” Salvio y su ex pareja Magalí Aravena, reflejan que luego de más de 10 años juntos, mantenían una buena relación, con una comunicación fluída y de confianza. "Primero, que nos vamos a llevar bien. Lo sé, porque fueron muchos años. Quedate tranquilo, yo hoy te suelto. Te lo prometo", escribió Aravena.

En los mensajes que fueron mostrados en el programa Socios del Espectáculo, se nota que la pareja no llevaba mucho tiempo separada e incluso la mujer le escribe algunas recomendaciones referidas a la vida personal del futbolista. : "Usá forro. No podés cag… la vida teniendo otro hijo. Disfrutá de mil cosas que podés hacer. Un hijo cambia todo”, le recomendaba.

Además, hacía alusión a cuestiones económicas entre ellos: “te paso las expensas que me tenés que pagar de la casa", escribió. Al tiempo que lo aconsejó: “Además te quedarías pelado entre repartir con tu primera mujer y con otro hijo. Te lo digo a futuro. Consejo. Ah, y si podés irte a jugar afuera, no lo dudes".

El chat se habría producido horas antes de que Sol Rinaldi, quien sería la actual novia de Toto Salvio, posteara en Instagram una foto junto al delantero de Boca en la que se lo ve preparando un asado en el balcón de su casa en el barrio de Puerto Madero, esa fue la imagen que desencadenó la furia de Aravena y produjo el posterior conflicto.

Al respecto, la mujer había manifestado: "Jamás quise pegarle a nadie, yo solo le pedía a él que bajara del auto. Me arrastró para adelante y para atrás". Y aclaró: "Me separé hace tres semanas y hace una semana me mudé con mis hijos. Quiero que aparezcan todos los videos, inclusive los que grabaron los que iban en el auto. Y voy del lado del acompañante porque mi marido tenía el vidrio cerrado. Estuve trece años con él”.