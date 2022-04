Turf en Tucumán: Sarfo, el caballo que volvió para ser profeta en su tierra

Cuatro corridas, cuatro ganadas en el hipódromo tucumano. Sarfo regresó de Buenos Aires para convertirse en el mejor caballo del NOA y va por el buen camino. El descendiente de Equal Talent irá por la consagración en el clásico "Autonomía Provincial", la carrera más importante del hipódromo de Santiago del Estero y unas de las más importantes de la región, que se disputará el miércoles 27 de abril.

"El caballo está bárbaro y le tengo mucha confianza. Sin lugar a dudas este es el mejor ejemplar que monte", dijo el jinete Pablo Javier Alarcón, que lo montó en las últimas dos presentaciones al defensor de la caballeriza "El Califa".

En agosto de 2020, el nieto materno de Catcher In The Rye fue llevado a "las luces" luego de ganar dos pruebas en tiempo récord. Primero venció por cinco cuerpos a Panatta en 38”4/5 para los 700 metros y luego le ganó por 10 largos a Winter Time, en 58”2/5 para los 1.000 metros. Esas deslumbrantes actuaciones hicieron soñar en grande a sus propietarios y en su primera aparición en Buenos Aires también salió airoso, al ganar un cotejo de 1.600 metros en Palermo. Después de ese debut exitoso en el turf más exigente del país, el zaino nacido en el haras "Renacer" compitió en el más alto nivel. Primero terminó octavo en el Gran Premio “Polla de Potrillos”, en una performance aceptable por no contar con roce clásico. Luego no rindió lo esperado al culminar noveno en el Gran Premio "Nacional". A partir de ahí comenzó la debacle, ya que en las otras cinco presentaciones nunca pudo mostrar su potencial.

De regreso al "Jardín de la República" y nuevamente bajo el entrenamiento de Víctor Pedraza, Sarfo volvió a brillar. En febrero dejó atrás 88 días sin competencias y se adjudicó el especial “Apertura”, donde relegó por 2 1/2 cuerpos a la tordilla Prohibition, en 1’24”1/5 para los 1.400 metros sobre pista pesada. Un mes después, no tuvo piedad con sus adversarios: se adjudicó el especial “Juan Mauricio ‘Pila’ Díaz” derrotando por 12 cuerpos a Ravello, en 1’37”4/5 para los 1.600 metros. “Todos los días me sorprende. Es muy ágil y va a llegar en muy buenas condiciones a los próximos desafíos. No hay ninguna carrera fácil, pero no hay dudas de que tendrán que correr muy mucho para poder ganarle a Sargo. Ya demostró que es una máquina de correr", expresó "Pascualito" Alarcón, que se ilusiona con conseguir los triunfos más importantes de su campaña con Sarfo.