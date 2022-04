Los 8 escalones: quería ganar su tercer millón, pero se enfermó y se bajó del programa

Una situación particular se presentó el miércoles en la transmisión del programa los 8 escalones del millón. Ezequiel, que ganó dos ediciones del ciclo y debía competir por el tercer millón, decidió no participar del programa debido a una enfermedad. Por esta razón, su lugar fue tomado por Franco, que había sido finalista la noche anterior.

A pesar de no indicar sus problemas de salud, Ezequiel aprovecho para agradecer al programa. “Así que desde ya quiero agradecerles a todos y también desearle mucha suerte al resto de los competidores, que sé que lo van a hacer bien”, dijo.

“Quería comentarles que no voy a poder participar de este programa, he tenido un problema de salud, no me siento bien”, inicia el video que Ezequiel mandó a la producción. “Así que bueno, nada, quería comentarles que estoy súper contento por mi paso por el programa, me trataron súper bien”, aseguró con ciertos signos de resignación.

Con esta baja, el programa comenzó con una pequeña broma hacia la ausencia de Ezequiel. ““¡Bienvenidos, buenas tardes! Bueno, Franco, no se puede creer, eh. Te fuiste ayer... ¿Qué pasó, Franco?”, le preguntó Guido Kaczka al competidor. “Lo pinché un poquito”, dijo Franco en claro tono de broma.

SALE EZEQUIEL, ENTRA FRANCO. Franco fue el reemplazo de Ezequiel en el programa.

“No, ¿cómo que lo pinchaste? Claro, ayer a la noche se sintió mal Ezequiel, llamó a la producción que no iba a poder venir. ¿Qué se hizo? Empezamos a llamar, al finalista primero, que fue Franco. Y si él decía que no, íbamos a llamar al escalón 3, 4, 5... Pero Franco qué dijo. ‘¿Venis mañana?’, le dijeron”, explicó el conductor.

“Entonces va Franco esta tarde por el millón de pesos. Ezequiel no vino, no pudo, Franco tomó su lugar. Fuerte aplauso para todos. No, la alegría que te agarró ayer a la noche, ¿no?”, añadió el conductor. “Imaginate que estaba en mi casa mirando el techo”, bromeó Franco y se dio inicio al programa.