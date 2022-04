Aventuras y secretos en el mundo mágico

Newt Scamander (Eddie Redmayne) y sus maravillosas criaturas vuelven a la pantalla en “Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore”, esta vez para afrontar una gran batalla contra Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen), que al final de la segunda parte estaba reclutando magos para formar un ejército. El villano ha declarado una guerra contra los humanos y para eso quiere sacar de las sombras a los magos.

El tercer capítulo de la historia llega hoy a los cines tucumanos con nuevos desafíos para los personajes. El profesor Albus Dumbledore (Jude Law) sabe que el poderoso mago oscuro Grindelwald está haciendo planes para apoderarse del mundo mágico. Incapaz de detenerlo él solo, confía en el magizoólogo Scamander para dirigir un intrépido equipo de magos, brujas y un valiente panadero “muggle” (un ser humano sin poderes) en una misión peligrosa, donde se encuentran con antiguos y nuevos animales y se enfrentan a una legión cada vez más numerosa de seguidores de Grindelwald. Todo se desarrolla en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

La saga cinematográfica está planeada para contar con un total de cinco películas, aunque el cuarto largometraje todavía no ha comenzado a escribirse. Todo dependerá de cómo le vaya en la taquilla a esta tercera parte, que por ahora tuvo un tibio recibimiento en los países donde ya se estrenó. Por este tema, se especula con que podría ser el último capítulo.

El otro Grindewald

La nueva entrega de este relato derivado del universo de Harry Potter trae algunos cambios. El más importante es la ausencia de Johnny Depp. El actor que interpretaba a Grindewald fue despedido después de la controversia con el caso de su ex mujer, Amber Heard, que lo acusó de maltrato.

En su lugar, el actor danés Mikkelsen fue seleccionado para reemplazarlo. Y es un punto a favor, porque el intérprete -de reconocido talento- le imprime al personaje una fuerza y una perversidad nunca antes vista.

Depp había sido invitado a abandonar la franquicia justo después de perder el juicio por difamación que llevó adelante contra el diario The Sun por llamarlo “maltratador de esposas”. Ahora está inmerso en una nueva batalla legal en Estados Unidos directamente con Heard, mientras que Mikkelsen se hizo cargo del famoso y temible villano de la franquicia.

Todos contra Rowling

Pero la de Depp no es la única polémica que envuelve a la saga. También persiste la de su autora, J.K. Rowling, a causa de sus palabras sobre la comunidad trans que fueron calificadas de transfóbicas.

En diciembre de 2019, la escritora expresó en la red social su respaldo a una investigadora británica que perdió su trabajo después de decir que las personas no pueden cambiar su sexo biológico. Y luego insistió en su postura con más comentarios que la comunidad trans consideró ofensivos. Por ejemplo, escribió “personas que menstrúan”, en lugar de escribir “las mujeres”. La polémica provocó que varios miembros del reparto de Harry Potter -incluyendo a Daniel Radcliffe y Emma Watson- emitieran declaraciones públicas en apoyo a la comunidad trans y en contra de los dichos de Rowling.

Hace poco le preguntaron sobre el tema a Mikkelsen, que respondió: “La gente lo trata con un poco de frivolidad, como, ‘¿no es una desgracia?’. Y cada vez que le preguntas a alguien, realmente no está claro lo que dijo (Rowling). Pero si la reacción ha sido tan loca, tenemos que tener mucho cuidado de saber de lo que estamos hablando... Tengo la costumbre de no comentar sobre cosas de las que no sé nada, y de hecho creo que eso le vendría bien a todo el mundo”.

Mientras tanto, Rowling mantiene su postura ideológica en contra de la legalización del cambio de sexo. Muchos la defienden por la contribución que hizo con su obra, que convirtió a generaciones de niños en lectores. Pero otros sostienen que no se deben dejar pasar los discursos de odio que la autora ha respaldado. Por su parte, los productores de la saga “Animales fantásticos” no han confirmado que sea Rowling quien continúe trabajando como guionista en las próximas películas de la serie, si es que aparecen.

Amores “prohibidos”

Otro de los temas comentados de la nueva película -también relacionado con la diversidad sexual- es que por fin se revela de manera explícita que Dumbledore es gay y que tuvo un pasado romántico con Grindelwald. Se trata de un diálogo en una escena, que debió ser censurada para que el filme pudiera ser exhibido en China, donde el Gobierno no tolera las manifestaciones públicas de homosexualidad. Fueron eliminados apenas seis segundos de película para dejar fuera las frases “porque estaba enamorado de ti” y “el verano que Gellert y yo nos enamoramos” pronunciadas por el personaje interpretado por Jude Law.

Los críticos interpretan esta revelación como una mejora respecto de las películas anteriores porque ahora sí hay representación Lgbtqia, lo cual era una deuda que la franquicia tenía con los fans desde hace mucho. En 2007, después de publicar el último libro de Harry Potter, J.K. Rowling declaró que Dumbledore, el director de Hogwarts, era gay. Pero ni en los libros ni en las películas se habían visto señales de ello... hasta ahora.

Un Credence violento

Con respecto a los escándalos que rodean a otros integrantes del elenco, cabe mencionar a Ezra Miller, que interpreta a Credence y que también es conocido por encarnar al personaje de Flash en el Universo DC. Hace poco, los ejecutivos de Warner Bros. y DC coincidieron en que es dudosa su continuidad en ambas sagas, después de que Miller fue arrestado en marzo en Hawaii por alteración del orden público en un bar. A eso se suma una orden de alejamiento que interpuso al día siguiente la pareja con la que se alojaba por, supuestamente, haberles robado y amenazado de muerte. Eventos anteriores incluyen un video publicado en internet que causó mucha controversia, donde aparecía el actor agarrando violentamente a una mujer del cuello.