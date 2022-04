El viernes no saldrá la versión impresa de LA GACETA; mañana, nueva tarjeta de los Números de Oro

Por el feriado del Viernes Santo no se imprimirá la versión de papel denuestro diario. Ante esto, la tarjeta de Números de Oro, correspondientes a la semana 3, se entregarán mañana jueves.

No obstante, pese a que la edición impresa no estará disponible, los lectores no se quedarán sin las noticias: la edición digital del diario, LAGACETA.Com, ofrecerá la información que acontezca durante el día, además de producciones especiales que prepararon los periodistas.

Además, los noticieros de LGPlay también le llevarán a la audiencia todo lo que suceda durante el transcurso de la mañana.