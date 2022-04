CAUSA FUENTEALBA II. Juzgarán a siete ex jefes de la Policía de Neuquén.

A 15 años de ocurrido el hecho llegará a juico una segunda causa por el asesinato del maestro Carlos Fuentealba, a manos de un cabo de la Policía de Neuquén,

Un tribunal de esa provincia confirmó la elevación a juicio de siete imputados en la causa "Fuentealba II", que investiga la responsabilidad de ex jefes de la fuerza y de otros efectivos en la represión de una protesta gremial docente en la que fue asesinado el maestro, el 4 de abril de 2007.

La audiencia fue presidida por el juez Federico Sommer, a quien acompañaron, vía zoom, las juezas Carolina González y Liliana Deiub. En su transcurso, los magistrados rechazaron impugnaciones presentadas por las defensas contra el proceso.

Enfrentarán el juicio oral el ex jefe de la Policía de Neuquén Carlos Zalazar (por abuso de autoridad), el ex subjefe Moisés Soto, el ex superintendente de Seguridad Metropolitana Adolfo Soto, el ex jefe del Departamento de Seguridad Metropolitana Jorge Garrido y Mario Rinzafri, ex director de Seguridad (por abuso de autoridad y por encubrimiento).

También se imputó a los policías Aquiles González y Julio César Lincoleo (por encubrimiento agravado) y quedó pendiente para resolver mañana el pedido de sobreseimiento efectuado por la defensa del policía Benito Matus (acusado de abuso de armas y lesiones leves).

"Después de la audiencia de hoy vamos finalmente a debate oral y público lo que es una gran satisfacción después de 15 años", dijo el abogado de la querella, Marcelo Medrano, en representación de Sandra Rodríguez -viuda de Fuentealba y mamá de sus dos hijas-.

"Haber llegado hasta acá es trascendental no solamente para Sandra Rodríguez, para sus hijas y para el colectivo docente, sino también para neuquinos y para toda la gente que a lo largo del país estaba apoyando desde hace tanto tiempo esta causa", añadió.

El 4 de abril al cumplirse 15 años del crimen de Fuentealba, una multitudinaria movilización reclamó "justicia completa" en la ciudad de Neuquén.

Por el crimen del docente neuquino fue condenado a prisión perpetua el policía Darío Poblete, autor del disparo de un cartucho de gas lacrimógeno que le provocó la muerte.