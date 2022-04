Siete años después de su viaje de egresados contó que fue abusada e impulsó a otras mujeres a hacerlo

Débora Ferrari es una joven que siete años después, denunció que fue abusada durante su viaje de egresados, y contó todas las secuelas que le dejó el abuso y las dificultades que atravesó para hablar sobre el tema.

“Me animé a hablar tras la última marcha del 8 de marzo en Rosario, que fue multitudinaria. Ahí dije: ‘Es momento de contarlo’. Puse el testimonio en Instagram y me llegaron muchísimos mensajes de chicos y chicas brindándome su ayuda y de otras chicas que también fueron abusadas”, afirmó la joven de 24 años en una entrevista a TN.

Según el relato, la noche del abuso comenzó cuando Débora y sus amigas fueron a bailar a un boliche de Bariloche. Como está prohibida la venta de alcohol a menores (ella tenía 17 años), le pidió a otra persona que le compre la bebida. Tras beber las dos copas de champagne, se sintió mal, al punto de tener que retirarse del establecimiento bailable.

“Yo todavía no entiendo cómo con dos copas de champagne llegué a un estado de ebriedad tan crítico. Uno trata de pensar lo mejor, que no me metieron nada en el vaso”, dijo.

Un chico del grupo la acompañó al hotel, donde ella intentó pedir su tarjeta en recepción, pero decía el número de habitación equivocado. Esto hizo que el chico la pidiera por ella. “Las habitaciones eran contiguas. Cuando llegamos él abrió la puerta. Yo me di cuenta de que era su habitación. Cuando entré vomité en el cesto de basura. Lo último que me acuerdo es que le dije ‘no puedo más’ y me desmayé en la cama”, retrató.

“Al día siguiente me levanté a las 8:00 en mi cama, con el vestido puesto, pero sin bombacha y con dos amigas tratando de explicarme lo que había pasado, porque ellas fueron las que me tuvieron que llevar de una habitación a la otra y después tener que ir a buscar mi bombacha”, señaló

En ese momento sentía una vergüenza terrible porque no sabía qué era lo que había pasado, si era uno o eran más

Luego comentó cómo fue su accionar después de lo sucedido. “En ese momento lo naturalicé, traté de culparme, porque no había mucha concientización sobre el tema. Así que, con mucha vergüenza encima, lo dejé pasar”, aseguró.

Asimismo, Débora relato que luego de un año de dicho episodio, se cruzó con un amigo del chico en un boliche. “Me decía que tenían fotos íntimas mías y me decía cosas morbosas como ‘no te preocupes, la tenés peladita’”.

“Después empezaron las enfermedades, porque el cuerpo habla. Tuve depresión, ansiedad social, parálisis del sueño y ataques de pánico. El primer año de la facultad, cuando me levantaba, lo primero que atinaba a hacer era tocarme a ver si tenía la bombacha puesta. Me hice pis varias veces en la cama”, contó.

Con el feminismo, empecé a entender que había sido un abuso

Luego de siete años, Debora pudo realizar la denuncia correspondiente con nombre y apellido a él como al amigo le dijo que tenía fotos de ella. Su denuncia y testimonio en las redes causaron gran repercusión y muchas personas decidieron hablarle. “Dos chicas de Bombal me dijeron que el padre de la persona que me abusó también había abusado de una de ellas, y que a raíz de una de las violaciones había nacido una bebé”, concluyó.