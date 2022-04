Plaza Independencia: “Más que vandalismo y robos, es sabotaje al espacio público”

La mañana de ayer comenzó con una serie de actos vandálicos en la plaza Independencia: se removió el basamento por la paz, se rompió un banco y se quitó otro. “No quiero entrar en consideraciones políticas, pero estas cosas me llaman poderosamente la atención”, dijo el secretario de Obras Públicas de la capital, Alfredo Toscano.

“Estuvimos trabajando en eso desde temprano. Cuando llegó el personal a trabajar a las seis de la mañana se dio con lo que hicieron con el basamento por la paz, que al no poder sacar los tornillos, lo removieron con la baldosa incluida, aunque es tan pesado que no se lo pudieron llevar”, contó. Además, se quebró una madera de uno de los bancos y se quitó de su lugar a otro.

Con recelo, el funcionario planteó: “nos pasan estas cosas y nadie ve. Esto fue frente a la Casa de Gobierno y a 200 metros de la Comisaría Primera. Sacar una baldosa de esas no es fácil, hace mucho ruido. Me niego a creer que los oficiales que cuidan la Casa de Gobierno no ven absolutamente nada”. Además, aseguró que “más que vandalismo y robos, es sabotaje al espacio público”.

Esta no es la primera vez que la plaza principal sufre destrozos. “La plaza Independencia es una pelea de todos los días, siempre está sufriendo agresión”, dijo. Aseguró que para tratar de revertir esta situación, en la oficina de Obras Públicas contratarán guardias para que vigilen el espacio urbano los fines de semana. “La Policía, a estos espacios públicos principales, debería brindarle seguridad. Pero viendo que no está funcionando a pesar de muchos pedidos que hicimos, vamos a contratar oficiales que vigilen de noche los fines de semana. Durante el día no hay problema porque circula mucha gente y está el personal de mantenimiento”, explicó Toscano.

Las cámaras de seguridad que rodean la zona no pudieron ser de mucha ayuda para detectar al vándalo por fallas en su funcionamiento. “Las cámaras que puso la provincia no cumplen la función que deberían cumplir. Lamentablemente la policía no está actuando. Estoy muy preocupado porque se siguen produciendo estos hechos”, comentó.

Por tal motivo, el secretario de Obras Públicas envió un mensaje a la ciudadanía capitalina. “Les pido a los vecinos de San Miguel de Tucumán y a los comerciantes que rodean la plaza que si alguien vio algo nos lo informe. Cualquier material que nos puedan aportar es importante. No podemos seguir permitiendo que se sabotee un espacio público así, en este nivel de salvajismo, en la principal plaza de los tucumanos”, dijo en LG Play ayer por la mañana.

En un recorrido por la plaza Independencia, vecinos de la ciudad de San Miguel de Tucumán presentaron a LA GACETA su disconformidad ante la inseguridad y el vandalismo. “Inseguridad tenemos desde hace muchísimo tiempo”, dijo Virginia Cisneros, al tiempo que su esposo, Juan Ramón Ruiz, agregó: “deberían poner policías que controlen la plaza de noche y así evitar el vandalismo”. El matrimonio, si bien vive en San Miguel de Tucumán, visitó ayer por primera vez la plaza principal y se encontró con la sorpresa de este hecho.

Por su parte, Luis Jesús Díaz, jefe de obra a cargo de las reparaciones, observaba y controlaba la recolocación del banco que había sido quitado de su lugar. “Son actos de vandalismo. Todos los días tengo que volver para hacer reparaciones. Es maltrato al material, es maldad. Un día es el basurero, otro son los protectores de árboles, ahora los bancos. El problema es la gente, hay que poner una guardia urbana”, compartió.

No es el único caso

Sin embargo, la plaza Independencia no es el único espacio público que sufre ataques vandálicos. Toscano mencionó lo que ocurrió con el contenedor de residuos que fue prendido fuego en la avenida Sáenz Peña. “No fue una persona que iba a vandalizarlo. Era una persona bien vestida que iba con una mochila. Se acercó, lo prendió fuego y se fue como si nada. Calculo que si la policía querría, podría identificar quién es y detenerlo, pero no pasa nada y a nadie le importa”, declaró.

Además, contó que en otra oportunidad se robaron los artefactos de luz en la ciclo vía de la avenida Roca, situación que fue informada por una vecina. La mujer observó el hecho pero creyó que se trataba de personal de la municipalidad.

“A la mañana una vecina me llamó y me dijo que llegaron tres personas en una camioneta con una escalera y se llevaron la luminaria. Creyó que nosotros la habíamos sacado, pero no. Ahora los estamos reponiendo”, relató Toscano.

Por otro lado, hay obras tan expuestas a los robos y actos de delincuencia que requieren de vigilancia permanente para que puedan ser finalizadas. “En la rotonda de San Cayetano pusimos seguridad privada porque si no es imposible avanzar con las obras”, sostuvo. En definitiva, cada vez son más los actos vandálicos que se realizan en la ciudad. (Producción periodística: Bárbara Nieva).