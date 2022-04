La franja de pedemonte de Tafí Viejo está libre de construcciones y, de acuerdo a lo que se programa, será zona que en todo caso tendrá actividades vinculadas a la agroecología, que podrían incorporarse al mercado que se abrirá en junio en la “ciudad del limón”. Así lo expresó a LA GACETA Agostina Rosini, directora de Catastro y Edificación Privada, dependiente del área de Planeamiento de ese municipio. “No hay ningún tipo de desarrollo privado en el pedemonte de Tafí Viejo”, describió. “Tenemos en este momento un estudio de diagnóstico, en el que mencionamos el pedemonte como área de transición, de amortiguamiento entre la zona de actividades humanas y la protegida, es decir el bosque nativo”.

Tafí Viejo se encuentra al norte de Yerba Buena. Ambos municipios están al este del parque Sierra de San Javier (14.000 ha de la UNT), donde está la yunga tucumana y que es el reservorio del ecosistema. Las dos ciudades están en una altura un poco inferior a la zona crítica de protección del bosque nativo (700 m) y en ambos se imponen normas de cuidado ambiental, pues la degradación de la yunga incide directamente en todo el ecosistema. En la columna de panorama tucumano “La lenta agonía de las pirámides en San Javier” (10/03) se mencionó que en Yerba Buena se había detenido el crecimiento de las construcciones en la zona de ascenso del cerro, y que eso no había ocurrido en San Pablo ni en Tafí Viejo, lo cual fue refutado por el intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, quien dijo que no se autorizó ningún barrio privado. “Nosotros llevamos siempre una política muy prolija al respecto”, especificó.

La directora Rosini dijo que hay una ordenanza de 1987 que prohíbe la subdivisión de lotes “y el más chico debe tener 5.000 m2”, lo cual “es muy poco rentable para hacer emprendimientos, por eso no tenemos en el pedemonte ningún tipo de desarrollo privado”.

Explicó que en esa zona “sí tenemos lo que tiene que ver con lo productivo y lo ambiental”. Allí se encuentra el Centro de Interpretación Ambiental y Tecnológico (CIAT), que es un área de 5 ha con planta de separación y clasificación de residuos urbanos, un aula “verde” y una planta para tratamiento del aceite vegetal. “También tenemos proyectos que tienen que ver con el desarrollo hídrico –agregó-. En la zona de La Toma hay un balneario con quinchos, merenderos y puentes”, y un sector para criadero de truchas, añadió. Según describió, “hay un desarrollo distinto del pedemonte. Además de un modelo físico de ordenamiento territorial –la ordenanza de 1987- tenemos un modelo de gestión para impulsar iniciativas para generar actividades productivas, como el complejo ecoproductivo avícola “huevo 1” para las gallinas productivas. También la hostería. La idea es no tan solo decir que no se puede construir sino ver qué actividades se pueden generar para que se utilice el suelo de una manera que proteja y no hay mejor protección que eso. Queremos que el pedemonte sea un gran cordón agroecológico que provea a la gente y también para el mercado municipal. Queremos que se sumen los propietarios de terrenos y los estamos invitando”.

Rosini puso énfasis en que Tafí Viejo tiene un código ambiental 20/2020 y una ordenanza banco de tierras 21/2020. Dijo que el código ambiental determina que para construcciones hay que presentar informe de impacto ambiental, cuestiones hídricas y estudios de suelo. Añadió que con la pendiente que hay en la zona, si no se cuida el suelo “se erosiona fácil, el agua baja con velocidad. Lo que trabajamos es no sólo un plan hídrico y puntos de infiltración de agua (la napa). Más que el factor de ocupación del suelo y el del terreno, contamos el factor de impermeabilización del suelo. Por eso vemos hasta cómo se hacen las caminerías”. Además, informó que se está trabajando en “un plan de ordenamiento territorial en un corredor en el pedemonte, que incluye “reforestar con especímenes nativos”.

Comunas y municipios: diferentes normas de ordenamiento

“No mucha gente sabe la diferencia entre una comuna y un municipio”, dijo Agostina Rosini. Las comunas tienen condiciones precarias para gobernar porque las normas que rigen para autorizar emprendimientos son provinciales -ley de loteos y especificaciones en carpetas de medioambiente, la SAT y EDET-. “Es difícil para un comisionado comunal gestionar y reciben muchas presiones”, explicó. En esa situación se encuentran jurisdicciones comunales como San Pablo, Cebil Redondo (entre Yerba Buena y Tafí Viejo) y Nueva Esperanza (al norte de Tafí Viejo). “Por eso el intendente Javier Noguera habla de la importancia de entender la ciudad como parte de un área metropolitana. Uno tiene el pedemonte recostado sobre Tafí Viejo y a la par dos comunas y hacia el sur otro municipio y más al sur una comuna, con distintas normas”.