Tucumán bajo alerta amarilla: qué hacer cuando hay una fuerte tormenta

El Servicio Meteorológico Nacional emitió esta tarde un aviso a Muy Corto Plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas.

Las zonas que abarca la advertencia son Burruyacu - Cruz Alta - Leales - Lules - San Miguel de Tucumán - Tafi Viejo - Yerba Buena.

Por eso, no está de mal recordar algunos tips que brindan áreas como Defensa Civil para protegerte, en caso de que la tormenta te encuentre fuera de casa. Tomá en cuenta estas recomendaciones:

•No transites por calles inundadas.

•En caso de que tu vehículo quede atrapado, salí y busca un refugio seguro.

•Permanece en un lugar seguro, buscá resguardo y no salgas a la intemperie.

•Evitar estructuras altas como torres, árboles, cercos, líneas telefónicas o tendido eléctrico.

•En un auto: permanecer en el interior y estacionar en un lugar abierto sin árboles.

•Si no te queda otra que circular en el auto, hacelo a velocidad reducida y siempre con las luces de posición encendidas.

•Desenchufar los electrodomésticos y otros artículos eléctricos, tales como computadoras.

•Retirar de la calle elementos que puedan obstruir las bocas de tormenta.

•Evitar el desplazamiento mientras dure la tormenta.

•Evitar tomar contacto con postes de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo.