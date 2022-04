¡Está embarazada! Britney Spears anunció que espera a su tercer hijo

¡Britney Spears está embarazada! Lo confirmó ella misma en su cuenta de Instagram: “Me hice una prueba de embarazo y voy a tener un bebé”.

La estrella del pop espera su tercer hijo y el primero con el modelo y actor Sam Asghari, con quien se comprometió el año pasado.

Anteriormente, Spears estuvo casada con el bailarín Kevin Federline, con quien comparte a sus hijos Sean Preston, de 16 años, y Jayden James, 15. También tuvo un breve matrimonio en Las Vegas con su amigo de la infancia Jason Alexander que fue anulado tras apenas 55 horas en 2004.

La "princesa del pop" había expresado su deseo de casarse y tener más hijos durante su audiencia el pasado 23 de junio. Ante la jueza Brenda Penny que llevaba su caso en un tribunal de Los Ángeles, la artista había afirmado que quería formar una familia con su pareja, pero que su padre no se lo permitía. Aseguró que fue obligada a usar un DIU para no quedar embarazada.

“Tengo un DIU en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé y mis conservadores no me dejan ir al médico para sacarlo”, dijo. Y agregó: “Todo lo que quiero es ser dueña de mi dinero y que esto termine y que mi novio pueda llevarme en su maldito auto”.

Hoy, en su publicación de Instagram, avisó que no saldrá tanto para evitar a paparazzi y contó que cuando estuvo embarazada anteriormente tuve depresión perinatal. "Es absolutamente horrible, las mujeres no hablaban de eso en ese entonces", expresó.

Por último, escribió: "esta vez estaré haciendo yoga todos los días, repartiendo mucha alegría y amor".