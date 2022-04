Poner un freno a la inflación: campaña de Libres del Sur

“Lanzamos la Campaña contra la Inflación bajo la consigna ‘Que el Presidente frene la inflación’. Una campaña que haremos en todo el país y también a lo largo y ancho de nuestra provincia, difundiendo los datos que obtenidos desde nuestro instituto ISEPCi, explicando a la población las múltiples causas estructurales de la inflación que tiene nuestro país; y realizaremos una juntada de firmas para elevar cuatro propuestas concretas contra la inflación”. Así lo expresó el legislador Federico Masso respecto la iniciativa de Libres del Sur. “El Gobierno y la dirigencia política que no la sufre, tienen que entender que éstos temas económicos no son un debate académico. Detrás están los trabajadores, los más humildes, las clases medias, que no pueden llegar a fin de mes”, acotó.