Luciano Castro y su mal momento con “Flor” Vigna: "Pocas veces me sentí tan incómodo y me dio tanta vergüenza algo”

En el verano, Luciano Castro y Florencia Vigna pasearon su amor por nuestra provincia. La flamante pareja visitó Tafí del Valle y se mostró tan muy unida como cariñosa. Las imágenes en ese momento hablaban por sí solas y nadie hubiese intuído lo que tuvo que pasar para llegar hasta ahí. Ahora todos lo sabemos luego de que el actor contase anoche algunas intimidades en el programa Podemos Hablar.

"Pocas veces me sentí tan incómodo y me dio tanta vergüenza algo. Y miren que si se trata de estar expuesto y pasar vergüenza…", arrancó a contar el actor. Mucha más vergüenza que cuando se filtraron sus fotos íntimas al parecer.

La anécdota de Castro se refería a una charla íntima que mantuvo con su actual pareja: "Un día estábamos charlando y le dije '¿no te gustaría que seamos novios y formalicemos?'. Y Flor me respondió que no".

El actor sabía muy bien porqué lo preguntaba y cuál era su deseo y en ese momento no fue correspondido: "Porque aparte yo estaba convencido de que me iba a decir que sí, y me limpió como loco".

Por suerte para él la respuesta se convirtió en un sí Medea después y hoy en día son una de las parejas más reconocidas del ambiente.