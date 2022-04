Oficializan una sola lista en la UCR, encabezada por Sánchez

Finalmente hubo definiciones en el proceso interno de normalización de la UCR, después de una jornada que, como todas las anteriores, comenzó signada por las dilaciones.

A las 13 vencía el plazo para oficializar las listas inscriptas el lunes, y que ya había sido prorrogado el miércoles y luego el jueves. Ayer aplazaron el vencimiento, una vez más, hasta las 14. Y a esa hora, la Junta Electoral oficializó una única lista de unidad, tras el acuerdo alcanzado por el diputado nacional Roberto Sánchez, apoderado de la lista Roja y Blanca, y el ex legislador y actual delegado regional del Enargas, Ariel García.

García, como apoderado de la Lista Roja - N° 3, presentó la nómina acordada y, en ese mismo acto, informó que habrá un solo apoderado: Sánchez.

A renglón seguido y mediante la Resolución 22, la Junta Electoral resolvió “oficializar la Lista Roja y Blanca - N° 3”, con la firma de los vocales Mariela Saire, Patricio Vega, Marcelo Tossi y Alberto Salazar. En disidencia se pronunció Sergio Senrra, un “correligionario” cercano al interventor de la UCR, José “Lucho” Argañaraz. Precisamente, el sector del concejal de la capital presentó una de las dos impugnaciones contra la oficialización de esa lista. (Se informa por separado)

La lista presentada es encabezada por Sánchez como presidente de la Junta de Gobierno de la UCR provincial.

Ese órgano de conducción del radicalismo se completa con:

• Silvia Elías de Pérez (vicepresidenta primera)

• Fabricio Suárez (vicepresidente segundo )

• Teresita Villavicencio

• “Lucho” Argañaraz

• Valnea Bernal

• Federico Romano Norri

• Mónica Frías

• José Ricardo Ascárate

• Raquel Nievas

• Pablo Macchiarolla

• Viviana Totongi

• Sebastián Luna

• Virginia Ledesma

• Jorge Flores

Si el órgano de control comicial ratifica la oficialización de esta lista de consenso, quedará proclamada y se evitará la celebración de los comicios internos previstos en el cronograma para el próximo domingo 24.

Consensos

El consenso para unificar una sola nómina se logró porque al Movimiento Boina Blanca se le reconoció el 30% de los espacios en los diferentes estamentos de representación del radicalismo provincia. El porcentaje es el equivalente a que hubiera conseguido en las urnas cuanto menos el 20% de los votos: el piso exigible para la minoría.

La asignación de cargos para las diferentes líneas internas configuran un cuadro balanceado, que tiene particular importancia en la convención provincial de la UCR, el órgano “legislativo” del radicalismo, que tendrá a su cargo nada menos que la definición de la política de alianzas del centenario partido para los comicios provinciales del año que viene.

Por ejemplo, de los 80 miembros de la convención, los “Boinas Blancas” se quedaron con 22 escaños, mientras que al espacio que lidera el intendente de Bella Vista, Sebastián Salazar, le corresponderían 21. El resto se distribuye entre los sectores que se aglutinaron tras Sánchez desde un principio y, en menor medida, a “Lucho” Argañaraz.

Esto determina que ningún sector tiene por sí mismo una “mayoría automática” en la convención para imponer su voluntad. Las decisiones, necesariamente, demandarán del consenso de cuanto menos dos sectores internos.

Distribuciones

Esa distribución pareja de fuerzas se advierte, con claridad, en la lista de delegados al comité nacional de la UCR. La componen la diputada Lidia Ascárate (del sector del ex diputado José Cano), Maximiliano García (ex concejal de Yerba Buena y hermano de Ariel García); Carolina Schargorodsky (cercana a la ex senadora Elías de Pérez) y el legislador Raúl Albarracín, socio político del intendente de Bella Vista.

Con idénticos criterios de proporcionalidad se distribuyeron los cargos de miembros de la convención nacional de la UCR. Al distrito Tucumán le corresponden doce convencionales, que de prosperar el consenso plasmado en la nómica inscripta ayer serán:

• El intendente Salazar.

• María Inés Tarulli

• El ex diputado Cano

• Marcela Bichara

• José María Canelada

• Eiliana Saas

• Daniel García

• Cynthia Catalán

• Juan Pedro Comaschi

• Katherina Mazzuco

• Federico Romano Norri (h)

• Claudia Verónica Orqueda

Habiendo una impugnación pendiente, no hay fecha para la proclamación de las autoridades y el cese de la intervención, próxima a cumplir cuatro años.

Impugnaciones: coapoderados dicen que no dieron su aval

Dos impugnaciones fueron presentadas ayer contra la oficialización de la lista unificada que inscribieron ayer el diputado Roberto Sánchez y el delegado del Enargas, Ariel García.

La primera es promovida por la abogada Araceli Gisela Sánchez, de la línea política del interventor de la UCR José “Lucho” Argañaraz, y el concejal de Simoca Luis Alberto Escobar, del sector del ex intendente de esa ciudad Luis González. Ellos plantearon a la Junta Electoral del radicalismo que declare nula la presentación de la lista consensuada porque también son apoderados de la Lista Roja - N ° 3, junto con García, y no prestaron acuerdo a que se desistiera de la nómina anotada el lunes ni que se la unificara con la de Roberto Sánchez.

La segunda, en idéntico sentido, fue presentada por Sebastián Luna, de la línea interna del intendente de Bella Vista Sebastián Salazar y del legislador Raúl Albarracín. Luna planteó que el es junto con Sánchez interventor de la Lista Roja y Blanca y que no dio su consentimiento para que se desistiera de la nómina inscripta el lunes y que ayer se presentara otra, fusionada con la de García.