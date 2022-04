Le hizo un trabajo práctico a la chica que le gustaba y se sacó un dos

Un hilo de Twitter relató la tragicómica historia de un joven que quiso ayudar a la chica que le gustaba con una materia del colegio, pero las cosas no salieron como lo planeaba. El joven se ofreció a realizarle el trabajo práctico a su compañera y la profesora lo calificó con un dos.

El usuario @opisponizar comenzó contando: “Tengo un amigo que le hizo un trabajo práctico a la que le gusta le pregunté cómo le fue” y abajo adjuntó una captura de pantalla del chat entre ellos dos, en el que le pregunta: “Cómo le fue?”, “amigo se sacó un dos, ¿Qué hago?” le responde preocupado el enamorado.

En otro tuit continúa con la historia: “Pedile perdón, no sé”. le aconseja. A lo que el joven le responde: “amigo me bloqueó, no voy nunca más al colegio”. De inmediato los usuarios comenzaron a viralizar las capturas.

Más adelante, el estudiante detalla: “Vi como le entregaban la prueba me estas jodiendo”, mientras que su amigo lo alienta a regalarle un chocolate como forma de pedir perdón. El joven cuenta que luego de ser bloqueado, le envió un mail a su compañera y aclara que nunca pasó “tanta vergüenza” en su vida. Finalmente le envía capturas de pantalla en las que se lee que la joven lo perdonó y lo invita a su casa a hacer el trabajo de recuperación de la materia. Inocentemente el joven le pregunta a su amigo: “¿Qué hago llevo la Play?”, “te llamo” le responde contundente Facundo, el usuario de Twitter.

Algunos usuarios se rieron de la situación en los comentarios, otros contaron experiencias similares: “Una vez le hice una evaluación de física a la que me gustaba y sacó 4”, “Yo le dije a una profesora que me haga un parcial y desaprobó, encima me dijo que le tenía que pagar igual” fueron algunas de las respuestas.