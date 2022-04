Lucha contra dos cánceres, ganó un millón de pesos y se retiró del juego

A "Los 8 escalones del millón" siempre llegan historias que conmueven como la de Susana, una docente que debió dejar su trabajo porque contrajo dos cánceres pero decidió emprender desde su casa para ayudar a su familia. Se enojó cuando sus hijos la anotaron en el certamen televisivo pero finalmente se animó a participar. Ganó el millón de pesos y decidió retirarse de la competencia para darle lugar a su rival. Una verdadera historia de resiliencia y humildad.

Susana fue la gran ganadora del millón de pesos en el programa a cargo de Guido Kaczka. El conductor contó que cuando tuvo que abandonar su trabajo en las aulas a causa del cáncer, se dedicó a las manualidad y se convirtió en una emprendedora que recicla muebles. Luego ella contó su historia de vida.

“Cuando me preguntaron el motivo, lo que haría con el premio, sí, ayudaría a mis hijos, obviamente. Pero yo estoy lidiando contra dos cánceres, desde el 2016. Entonces, soy una resiliente”, relató y agregó que destinará el premio a disfrutarlo con su familia después de tantos años de lucha.

Como si fueran pocas emociones, Susana aún se guardaba una más cuando Guido le preguntó si volvía este viernes por otro millón. “No Guido, hasta acá, porque una de las cosas que me enseñó esta situación por la que pasé es que hay que compartir, y esto es como cadena de favores. “Vos das y tenés que dar, no te podés quedar con todo, no sirve disfrutarlo uno solo, sirve cuando se comparte, y ésa es la alegría. Si me preguntás te digo hasta acá llego. Gracias, porque no pensé irme con esto a casa, lo soñaba, como todos mis compañeros, pero me gustaría cederle con mucho gusto mi lugar a la hermosa Luna, es el mejor regalo que le puedo hacer hoy a alguien, así que es para Luna”, cerró, dirigiéndose a su rival de turno.