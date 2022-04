Hallaron 15 casas nuevas en el barrio Las Pirámides

“Hallamos construcciones nuevas, terrenos despejados, caminos abiertos, maquinarias para construcción y para desmonte... La depredación que están haciendo es lamentable. Debe haber por lo menos 40 casas. En la primera medida, hace tres años, habíamos relevado 26 y ahora hemos relevado 15 más”, dijo el abogado de la UNT, Máximo Castro, a propósito de la inspección que se hizo por orden de la Cámara Federal de Apelaciones, en el barrio privado “Las Pirámides”, ubicado en el km. 28 de la ruta 338, dentro de la punta sur del parque Sierra de San Javier, que pertenece a la UNT.

La Universidad está en litigio con el administrador del barrio privado, Próspero Marcelo Sosa, quien dice que su familia vive allí desde hace muchos años y que la UNT, que hace dos décadas lo querelló por usurpación (caso en el que fue sobreseido por falta de acción de la causa), no tiene derechos sobre ese predio y niega que sean válidos los documentos de propiedad de la UNT, derivadas de la expropiación y compra de terrenos que hizo el Estado nacional en 1948. El secretario de Bienestar Universitario, Gustavo Vitulli, dice que ese terreno había sido de Paz Posse cuando fue comprado y que la UNT tiene papeles de posesión en el Registro Inmobiliario desde 1953.

Como en 2018 se descubrió que Sosa estaba comercializando terrenos por internet y que ya se había construido una veintena de casas, la UNT logró una medida cautelar para que no continuase el emprendimiento. Hace un año se presentó una denuncia porque se había detectado que seguían las construcciones. ”Hemos planteado el incumplimiento de la medida cautelar. He denunciado mediante imágenes satelitales en las que se ve claramente cómo estaban desmontando. He pedido al juzgado de 1ª Instancia una serie de medidas. El juzgado las ha rechazado. He ido en apelación a la Cámara y esta, antes de resolver, ha pedido una medida para mejor proveer. Pidió que el oficial de justicia constate si existe desmonte, nuevas viviendas, construcciones, maquinarias, herramientas y materiales, cotejando con la última inspeción, de 2019”, dijo Castro.

El operativo se hizo el martes. Según el abogado, los ocupantes los dejaron pasar cuando vieron que iban con cuatro gendarmes y dos policías federales. Marcio Sosa, el hijo de Próspero Sosa, dijo a LA GACETA que hicieron denuncia por allanamiento ilegal y amenazas en las comisarías de San Javier y de San Pablo, y añadió que ellos han vendido ya unos 60 terrenos y que hay construidas unas 30 casas.

El abogado de la UNT advirtió que hay personas viviendo en varias casas. “Han arrancado árboles y hay casas en zona peligrosas, prácticamente descalzadas. No soy especialista pero creo que habría riesgo de derrumbe en algún caso por la erosión del suelo”.

Con respecto a los ocupantes, Castro describió que “es gente que sabe lo que está pasando. Han hecho su casa, han pagado, pero saben que ese predio es de la UNT. Esperarán lo que digo va a ser para ellos una lenta agonía que en algún momento se va a terminar”.

Ambiente: haría denuncia penal

“Han seguido vendiendo terrenos y dañando el medio ambiente. Estamos evaluando hacer una presentación ya no en lo civil sino en lo penal. Hay un daño ambiental evidente sobre un bien de dominio público y perfectamente registrado a nombre de la UNT en el Registro Inmobiliario”, advirtió el secretario de Bienestar Universitario, Gustavo Vitulli.