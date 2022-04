Un obsesivo del estudio

Cuando somos muy jóvenes, no nos imaginamos que nuestros seres admirados algún día nos van a abandonar y así es la vida. Crecí con la ilusión de conocer algún día a Miguel Ángel Estrella. Finalmente, el día del encuentro se produjo en el Teatro Alberdi luego de que interpretara en forma inolvidable el Concierto en Re menor, de Mozart, una de sus especialidades. Mantuvo toda su vida una disciplina férrea, estudiando entre seis y ocho horas diarias el piano. De no poder hacerlo, no se lo perdonaba, era obsesivo en esa responsabilidad. Así, sentado junto al sencillo piano de estudio, pude conocer por primera vez las Variaciones y Fuga sobre un tema de Haendel, de Brahms, que estaba estudiando y años más tarde se las volví a escuchar en una versión magistral.

En el repertorio de Miguel Ángel siempre primó la calidad sobre la cantidad y muchísimos tucumanos vamos a recordar por siempre sus Mozart, Bach, Chopin, Liszt, Brahms, Debussy, Ravel, junto a sus versiones inolvidables de compositores argentinos a quienes siempre defendió y difundió. Vinieron los años oscuros que, por su militancia en favor de causas justas, lo alejaron del país y de sus seres queridos. Fueron incontables los relatos de lo que le tocó vivir (o sufrir para ser más exactos). Lo que le ayudaba era pensar en la música, cantar y, cuando pudo disponer de un piano gracias a la labor de personalidades y organismos de derechos Humanos, aprovechó cada día para “rezar” tocando obras de Bach. Luego de su liberación y de su establecimiento en París, crea Música Esperanza para llevar su mensaje humanitario por todo el mundo. Con la democracia regresa a la Argentina, a su Tucumán y a Vinará, tal vez su lugar en el mundo.

Un Alberdi desbordado estalló en aplausos cuando interpretó la Segunda “Fúnebre”, de Chopin, era el reencuentro con su Tucumán, sus excompañeros del Gymnasium, amigos y su querido hermano Jorge. Músico, pianista, amante de su inolvidable Marta y de sus hijos, militante político, maestro, organizador, gestor, ser humano que me honró con su amistad.