Referentes del nivel primario se capacitaron en "convivencia escolar"

El equipo de Convivencia Escolar perteneciente a la Dirección de Asistencia Técnica de la Secretaría de Estado de Fortalecimiento de la Gestión Escolar, del Ministerio de Educación, a cargo de Juan Pablo Lichtmajer, realizó en las instalaciones del Centro de Innovación CIIDEPT, las "Jornadas de Fortalecimiento de la convivencia a través de los acuerdos escolares".

El encuentro estuvo a cargo del secretario de Fortalecimiento Escolar de Tucumán, José González; la referente del Área de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación de la Nación, Ana Campelo; y la integrante del equipo de Convivencia Escolar de la Nación, Ariana Lisnevsky. El mismo, estuvo destinado a equipos de supervisión de educación primaria, equipos técnicos territoriales de la Secretaría provincial, equipos de: Mediación, Convivencia Escolar, Programa de Aprendizaje Social y Equipos de Orientación Escolar.

Formaron parte de la jornada la directora de Educación Primaria, Patricia Rodríguez; la directora de Asistencia Técnica, Verónica Torres; y la referente del programa de Convivencia Escolar, Fátima Getar.

“Estamos trabajando en una capacitación muy importante en el marco de lo que es la Ley Nacional 26.892, para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas, como así también la resolución ministerial N° 1655/5 (MEd) que establece cómo trabajar los acuerdos de convivencia y cómo hacer ese mecanismo participativo de toda la familia educativa que componen una institución, como el director, la directora, el docente, los estudiantes, el papá, la mamá, el personal auxiliar y de alguna manera lograr una convivencia pacífica, en el marco de lo que es un trabajo donde se erradique todo tipo de violencia tanto física como psicológica. Vamos a seguir trabajando en esta línea, como nos pide nuestro ministro, trabajando articuladamente con otros organismos y capacitando a la comunidad educativa”, afirmó González.

Ana Campelo, por su parte, dijo: "Estamos en la provincia realizando un taller para el nivel primario sobre la elaboración de acuerdos de convivencia y sobre todo para trabajar en la participación de niñas, niños y jóvenes adolescentes en la vida escolar en el marco de un proyecto que tiene la provincia justamente de promover este tipo de acuerdos. Creo que hay dos temas que cruzan en general en las provincias los acuerdos de convivencia. El primero es incorporar las claves de cuidado, pensar los acuerdos de convivencia desde el cuidado de las medidas sanitarias como la construcción de una trama solidaria; y la otra cuestión es hacer una lectura en clave de género, las jóvenes generaciones son muy sensibles a la discriminación de género y como adultos creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias".

Lisnevsky afirmó: "La verdad que un auditorio lleno y un intercambio súper enriquecedor, en un año que tiene un desafío de revincularse , la pandemia ha provocado efectos en la subjetividades y por lo tanto en el lazo que marcó a niñas y niños de forma particular, y hay que aprender a convivir de nuevo por eso me parece que es un desafío interesante estar hablando estos temas tan importantes que también alientan a la participación democrática de niños y niñas, en la posibilidad de decir no, y enunciar sus deseos".