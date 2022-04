En una jornada abordarán la temática del fútbol como industria

Se sabe que el fútbol es más que un mero deporte. En ocasiones, se lo asocia directamente a la propia vida de aquellos que se involucran de lleno en él. Incluso, funciona como cualquier industria.

Tal eje se abordará durante la primera jornada Internacional “De la pasión al profesionalismo. La evolución del futbol es mediante la gestión”, que se realizará el martes de la semana que viene en el aula Magna de la sede Campus de la Universidad San Pablo-T (USPT), ubicada en camino a Villa Nougues y avenida Solano Vera, San Pablo.

Según precisan los organizadores, expositores internacionales y locales disertarán sobre la industria del fútbol y sobre sus posibilidades de desarrollo no solo en el campo deportivo, sino también en los ámbitos social, económico y cultural.

El evento se desarrolla en el marco de la firma de un convenio entre la empresa Around Victory -firma de Management Deportivo internacional, con casa matriz en Portugal- y la USPT, que dará inicio a múltiples actividades en conjunto.

“La industria del fútbol tiene un gran potencial de crecimiento en Tucumán desde una mirada inclusiva e integral del deporte”, dijo Sebastián Fernández, CEO de Around Victory.

"Estos encuentros son de suma importancia para aportar contenido de gran innovación a la comunidad del fútbol tucumano. Ese es nuestro compromiso, razón por la cual hemos sumado a nuestra universidad un Instituto de Educación y Gestión Deportiva que seguramente brindará grandes profesionales a la provincia”, señaló el rector de la USPT, Ramiro Albarracín.

Durante la jornada, disertantes de gran trayectoria transmitirán sus experiencias a la comunidad del futbol tucumano. Expondrán Víctor de los Santos -ex scouting de Chelsea (Inglaterra)-, José Brancato -ex director de gestión deportiva de Peñarol (Uruguay)-, el tucumano Juan José Meza -ex futbolista, campeón del mundo juvenil en 1979-, entre otros.

La jornada se desarrollará de 8 a 13. La entrada es gratuita, pero con cupo limitado. Para asistir, se debe completar este formulario.

Programa

8 a 8.45, acreditación.

8.45 a 9.15, apertura de la jornadas, firma de convenio y palabras de bienvenida.

9.15 a 10.15, mesa panel 1 - “El caso Peñarol. Gestión, orden y control”. Modera: Esteban Delgado.

10.15 a 10.40, café.

10.40 a 11.40, mesa panel 2 . “Desafíos y aportes en la mejora del fútbol argentino”. Modera: Daniel “Petete” Hernández.

11.40 a 12.40, mesa panel 3. “De la detección a la preparación, claves y necesidades del fútbol internacional actual”. Modera: Darío Oliva.

12.40 a 13, cierre plenario, lectura de valoraciones y consensos planteados durante la jornada.