Operativo en el barrio privado ubicado en el parque de la UNT

La Justicia Federal hizo una inspección en el barrio privado “Las Pirámides”, ubicado en predios del parque Sierra de San Javier, para comprobar si hay máquinas y herramientas para desmonte y construcción y también para saber si ha continuado el desmonte en el predio, por el cual la Universidad ha querellado al dueño del barrio, Próspero Marcelo Sosa.

El operativo se realizó a las 8.30 con oficial de justicia y agentes de Gendarmería y de la Policía Federal, bajo supervisión del secretario federal de Leyes Especiales, Marcelo Herrera. Estuvo presente el abogado de la UNT, Máximo Castro. “Esto ha sido determinado por la Cámara de Apelaciones. La UNT denuncia que se ha seguido construyendo, que se ha seguido talando bosque nativo y que hay maquinaria al respecto. Fue también un cerrajero para el caso de que se impidiera la entrada”, explicó Gustavo Vitulli, secretario de Bienestar Universitario. “La Justicia tomará en base a las tomas satelitales desde que se inició este juicio hasta la fecha. Se encuentran muchas más casas en construcción o construidas dentro del predio de la UNT”, añadió.

“Nos han prepeado”

Marcio Sosa, hijo de Próspero Sosa, denunció que no correspondía el ingreso, “porque estamos esperando que falle la Cámara ante nuestro reclamo de que la UNT no tiene ley de creación; están en la ilegalidad”. Dijo que el operativo duró unas dos horas. “Nos han prepeado”, añadió. Los Sosa se fueron a hacer una denuncia en la comisaría de San Javier “por allanamiento ilegal y amenazas. El señor Castro me dijo que ellos tienen poder para manejar la fuerza federal”. Sosa renegó con que en la comisaría “nos han dicho que estaban fuera de jurisdicción, nos han derivado a la de San Pablo”.

El caso del barrio privado “Las Pirámides” se conoció en 2018, cuando se reveló que Sosa estaba vendiendo terrenos en el predio ubicado en la ruta 338, km 28, en el límite entre San Javier y Villa Nougués. La UNT, que es propietaria desde 1948 de las 14.000 hectáreas del parque Sierra de San Javier, hizo la denuncia en la Justicia Federal. Sosa, que había sido denunciado por presunta usurpación dos décadas antes, y que había sido sobreseído porque la querella se cayó por falta de seguimiento, dijo que su familia está en San Javier desde hace muchos años y que tenía derecho a construir su barrio. Argumentó que “la UNT denuncia mediante una escritura y una matrícula catastral falsa. Es una falsificación de instrumento público realizada por la UNT y el Registro Inmobiliario de Tucumán, de la que participó el (ex) juez de la causa, Raúl Daniel Bejas”. Agregó que la UNT no tiene una “ley de creación” por las tierras. “Se ampara en la doctrina de facto que creó la Corte Suprema de Justicia, y que solventó con sus fallos avalatorios de los golpes de Estado. Por décadas la UNT actuó amparada por regímenes militares “.

Denuncia por reventas

La UNT obtuvo en 2018 una medida cautelar para cesar toda construcción de vivienda y “cualquier otra acción que deprede el bosque nativo”. Pero al año pasado la casa de altos estudios denunció que se estaban revendiendo lotes. Según dijo entonces Castro, “el problema ahora es que a partir de las acciones judiciales desarrolladas los ocupantes ilegales empezaron a vender a incautos o gente de mala fe los lotes que antes les vendió Próspero Sosa”.

Precisamente eso fue a comprobar la Justicia. El oficial de Justicia hizo un inventario de las maquinarias y las herramientas, y también debió constatar “si en el predio existe alguna modificación del estado físico”, referido al bosque o a las construcciones.

Marcio Sosa dijo que “sacaron fotos de todo. La Cámara Federal tiene que dar un fallo con respecto a un escrito que hemos puesto, que el Sr. Castro dice que está fuera de término, pero tenemos un fallo favorable del juez Poviña que ellos apelaron”. En cuanto a si se modificó el predio, es decir si desmontaron o se construyeron más casas, Sosa sólo respondió que “los terrenos vendidos son más de 60 y las casas deben ser unas 30”.