La tucumana Guadalupe Muñoz se consagró campeona Argentina de esquí acuático

Se mueve como pez en el agua. Es un placer verla en acción, mostrando una notable destreza, con una impresionante fuerza en las piernas y en los brazos para realizar distintas figuras detrás de una lancha, sostenida solamente con las manos de una manija y de una cuerda de nylon trenzada, a más de 50 kilómetros por hora en el agua. Guadalupe Muñoz, con 15 años, se consagró recientemente campeona Argentina en el Club de Esquí Río Luján (Escobar, Buenos Aires) en las especialidades Slalon y Figuras. Y ahora va por más, ya que desde el viernes competirá en el Latinoamericano que se realizará en la ciudad colombiana de Medellín.

“Estoy muy contenta por el título Argentino y por poder representar a mi país en la categoría Sub 17 del Latinoamericano. El desafío es muy grande y el objetivo es volver con una medalla”, contó “Guada”, que se subió por primera vez a un esquí para hacer “tirada” por una lancha cuando tenía apenas 4 años. “Comencé desde muy chiquita, porque mi papá también practica este deporte. Él fue el que me motivó para arrancar, aunque recién lo comencé a hacer en forma más profesional desde 2019. Hoy es algo que me apasiona y cuando pasan varios días sin poder esquiar, siento que me falta algo”, reveló.

La esquiadora, que en Colombia competirá en Slalon y Figuras representando al seleccionado argentino, sabe que deberá rendir al máximo para conseguir su objetivo. “El nivel es muy alto, pero tengo confianza. Ahora estoy más preparada que en el 2019, cuando terminé sexta en el Latinoamericano de Chile”, dijo la joven, que entrena los siete días de la semana.

Guadalupe tiene como entrenador a Miguel Muñoz, que es su papá y que cuenta con experiencia internacional por haber sido campeón argentino y haber conseguido cinco medallas en el Latinoamericano de México. “Cuatro días practico en el lago y los otros tres lo hago en el gimnasio. Los sábados y domingos estoy todo el día en el lago. Trato de aprovechar al máximo esos días, porque es cuando mi papá está más libre del trabajo. Mi papá es el que me brinda todas las indicaciones y el que maneja la lancha”, explicó.

Los Muñoz comenzaron a entrenar en el dique Celestino Gelsi y desde hace algunos años lo hacen en un lago que construyeron junto a un amigo, en la zona de El Cadillal. “Se complica mucho practicar este deporte en Tucumán. En el dique El Cadillal es imposible hacerlo en forma profesional. Solamente lo podes practicar como hobby”, expresó.

“Guada” cree que en el Latinoamericano cuenta con más chances en la modalidad Figuras, que consiste en la ejecución del mayor número posible de figuras acrobáticas en un tiempo determinado, con una velocidad promedio de 25 kilómetros por hora. “Es mi fuerte y tengo confianza, aunque también estoy bien preparada para el Slalon”, indicó. En la categoría Damas Sub-17, en la especialidad Slalon la lancha alcanza 55 kilómetros por hora. Esta modalidad consiste en una carrera de velocidad donde los esquiadores se desplazan en zig-zag y esquivan las boyas que se ubican en ambos sectores del trayecto.

La tucumana sabe que este Latinoamericano puede ser un gran trampolín hacia el futuro. “Está abierta la posibilidad de conseguir una beca para ir a los Estados Unidos, donde hay más posibilidades de explotar tu potencial. Aún no tengo nada definido y solo pienso en representar de la mejor forma a mi país”, concluyó “Guada”, una verdadera artista sobre el agua.