La hija de Diego Maradona festejó su cumpleaños en el norte argentino

La hija de Diego Maradona estuvo cerca de nosotros y quizás no nos dimos cuenta. Es que Jana viajó en estos días para su cumpleaños número 26 a la vecina provincia de Salta en lo que aparentemente se trató de un festejo improvisado. “La verdad es que recién estoy reviviendo porque ayer... ¡se descontroló todo!”, aseguró ella misma en las redes sociales.

“Anoche empezó todo en Salta con un: ‘Tomate un vinito’. Chill. Después me fui a un bar a seguir tomando. Y crucé al hostel, porque estoy en un hostel, y me encontré con dos chicas, re buena onda y fuimos a las peñas, donde está la peña del Chaqueño Palavecino. Antes de eso, estábamos en la calle y de repente de un lugar, sale un montón de gente haciendo como un trencito y nos engancha a nosotras”, relató detalladamente en sus historias.

Jana Maradona en Salta

Jana mostró los videos de la peña comentó: “Así empecé mi cumple. Gracias universo. No me acuerdo ni qué música pasaban, pero me parece que terminamos todos perreando”, reveló.