“Planeros y vagos”: Antonio Laje arremetió contra la asistencia social

El periodista Antonio Laje acostumbra a realizar su editorial en el programa que conduce por la mañana en A24, “Buenos Días América”. Pero esta vez arremetió fuertemente contra los planes sociales que otorga el Gobierno Nacional y dijo: “Hay que terminar con la Argentina de vagos”.

Por sus declaraciones al aire, el conductor fue tendencia en las redes sociales y despertó la adhesión de varios usuarios.

“La Argentina es un país de planes. Con eso no vivís, es cierto, ahora no te creas que vas a encontrar salarios muchos más altos en el sector privado y tenés que trabajar (...) Por lo menos, algo tenés que trabajar a cambio, porque sino no tiene lógica. Te guste o no te guste, hay gente que no gana 64.200 mangos todos los meses, y vos sin hacer nada, con planes en la Argentina, de movida, cálculo austero, te llevas eso. Estás recibiendo esto a cambio de nada”, comenzó su discurso.

Y continuó: “El tema que no tenés ninguna contraprestación detrás. Realmente la Argentina se ha convertido en un país de planeros y de vagos. La dirigencia política lo ha convertido en eso porque les conviene tenerlos de rehén. Evidentemente tiene a un porcentaje muy alto de rehén que dependen de los planes y hay sectores políticos que creen que después van y los votan”.

Dijo además, que hay niños que no vieron trabajar a sus padres porque reciben planes sociales y que si bien la función del Estado es asistir a los ciudadanos, las personas que reciban la prestación deben dar algo a cambio.

“Ya que pagamos, es urgente que haya una prestación a cambio. Es imposible. Bajar el gasto en la Argentina, es que el que recibe el plan tenga a una prestación a cambio. Pero bueno, es un negocio político. Si no se puede trabajar, preparate, si te estamos pagando. ¿Para qué se van a atar a un horario o trabajo? Si lo ganan sin hacer nada”, finalizó el conductor.