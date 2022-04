El donante del hígado de Abidal no sería su primo

La presunta sospecha de que el ex jugador de Barcelona, Eric Abidal, recibió un hígado de un hombre que no era familiar suyo desató un escándalo en España, que involucra al ex presidente “Culé” Sandro Rosell.

Después de que en 2012 le extirparon un tumor, el francés tuvo una recaída y necesitó un trasplante urgente. Poco tiempo más tarde, en 2013, se informó que su primo, Gerard Armand, fue el donante para que el lateral pueda seguir con vida e incluso su carrera como jugador de Barcelona, informó Olé.com.ar.

Pero en 2018, en una investigación por lavado de dinero, la Policía y la Guardia Nacional de Cataluña intervinieron el celular de Rosell, presidente del club en el 2012, y descubrieron conversaciones grabadas en las que supuestamente reconoce la compra de un hígado ilegal para Abidal.

Esto abrió una nueva investigación, que luego fue archivada por la Justicia catalana. Sin embargo, en 2019 se reabrió ese caso para avanzar con las averiguaciones y esta semana, tres años después, el Instituto Nacional de Toxicología reveló que luego de varias pruebas no encontraron un parentesco entre Abidal y su supuesto donante. El caso se da en el marco del tráfico de órganos y afecta, entre otros, a Rosell y al propio ex jugador, hoy de 42 años.

La noticia desató un verdadero escándalo ya que el francés, en aquel 2017, había hecho su descargado asegurando que todo se realizó de acuerdo a los protocolos existentes y hasta publicó una foto en sus redes donde se lo veía internado y acompañado por su primo el donante.