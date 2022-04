Cartas de lectores III: poda de árboles

Me parece muy acertada la poda de árboles en plazas y parques por el peligro que representan esos enormes ejemplares en caso de vientos intensos. En todas las provincias se procede de igual forma, pero no solo en esos lugares sino también en la vía pública ya que también pueden causar daños. Ejemplo: en calle Salta, en la acera del ex Buen Pastor hay árboles de gran porte con muchas ramas en mal estado que pueden caer sobre los peatones que circulan por el estrecho paso que quedó, debido a la vieja cobertura que, según parece, será por mucho tiempo, pues sirve para carteles publicitarios que no sé a quién benefician. Ese pasillo es una verdadera ruleta rusa, ya que hay viejas ramas apoyadas sobre la fachada alta del edificio que pueden hacer ceder la misma y producir una tragedia. Espero que alguien se haga responsable; les recuerdo que hace unas semanas cayeron dos ejemplares en esa zona causando daños a vehículos y propiedades. De paso les reitero los muchos pedidos de poda en calle Diego de Villarroel al 500, a una cuadra del parque 9 de Julio.

Pedro Antonio Toscano

