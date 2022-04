Encontró a una joven alcoholizada en la calle y su reacción se hizo viral

Un usuario de Twitter se hizo viral al compartir con los usuarios de la red social una situación que vivió con una chica que estaba alcoholizada en la calle. Su gesto se volvió viral.

Su historia se remonta a la madrugada del viernes vio a una chica sola que en estado de ebriedad le hacía señas a los autos para que frenaran y la llevaran a su casa. “Anoche a las 4 AM sobre Chacabuco me crucé a una piba, que no podía literalmente ni caminar del pedo, haciendo seña a cualquier auto que pase como si fueran taxis. Me acerqué y le pregunté si necesitaba ayuda. Me dijo que la acompañe hasta la casa que estaba a unas 5 cuadras", comenzó el relato el usuario de Twitter.

Ambos llegaron al destino previsto y, por precaución, él se quedó esperando en la esquina hasta que ella ingresó su casa. “Como veía que no podía entrar, me acerqué y le pregunté si no tenía llave, a lo que me dijo que no tenía, pero que llame a la hermana que le baje a abrir", señaló el estudiante de Ingeniería Electrónica de la UTN.

Mientras esperaban, la chica vio que él tenía una llave y se la pidió. Entonces Tomi volvió a preguntarle si tenía llave. "Se avivó y revisó, y sí la tenía. Al fin pudo entrar pero estuvo 5 minutos intentando abrir el ascensor, pero no podía. A todo esto yo me había quedado afuera cuidando que logre subir", detalló.

"Al final probó con el ascensor de al lado que sí se abrió, y logró subir. Cuento todo esto porque si no llegaba yo, si algún auto la levantaba o si cualquier otra cosa pasaba no sé qué podía pasarle a ella o dónde podía terminar", concluyó el relato.

Sin embargo, ese no fue el final del relato, puesto que Tomi encontró a la hermana de la joven que ayudó en Instagram. Ella comentó que llegó al departamento y le agradeció por haberla acompañado a la casa.

Asimismo, el autor del tuit viral comentó lo que le había sucedido a la joven desorientada, antes de toparse con él. “La hermana me contó que (la chica) se había peleado con el novio y el chabón la dejó irse sola en ese estado", remarcó.

Por último, dejó una reflexión para todo el público. "No seamos así. No hay pelea que justifique dejar que otra persona se vaya sola y menos en ese estado. Acompañemos porque locos hay por todos lados".