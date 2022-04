Qué hay para ver en CCC Go y las plataformas de streaming

CCC GO

La leyenda de hércules

(cinemax, a las 12.51) En un intento desesperado por liberar a su pueblo de la opresión de su vengativo esposo, la reina Alcmena dirige sus súplicas hacia los dioses y, fruto de sus plegarias, nace Hércules engendrado por Zeus, padre de los dioses y los hombres. Ajeno a su verdadera identidad, Hércules sufre el desprecio del rey Anfitrión, quien favorece siempre a Ificles, su hijo legítimo. Cuando conoce sus reales propósitos, deberá elegir entre huir con su verdadero amor o cumplir con su destino y convertirse en el héroe de su época.

El Principito

(golden, a las 9.59) Una niña pequeña vive en un mundo de adultos junto a su madre, quien intenta prepararla para la dura realidad, esperando que su hija crezca rápido. Pero, gracias al excéntrico y amable aviador que tiene como vecino, la joven descubrirá que existe otro mundo donde todo es posible. Así, escuchará fascinada las interesantes historias que el anciano relata sobre el Principito, a la vez que comprende el valor de prestar atención a las cosas realmente importantes.

LA QUINTA OLA

(TNT, a las 1.51) Cuatro oleadas de ataques mortales han devastado la mayor parte de la Tierra. Con este escenario de miedo y desconfianza, Cassie, una adolescente de 16 años, se encuentra a la fuga tratando desesperadamente de salvar a su hermano pequeño. Mientras se prepara para la llegada de la inevitable y letal quinta ola, ella conoce a un joven que podría convertirse en su última esperanza.

NETFLIX

Pedro el escamoso

Pedro Coral Tavera no es el típico galán: no es rico, no es guapo, no se viste bien, se cree buen bailarín. Es la historia de un mujeriego empedernido, un galán implacable que llega a Bogotá escapando de su pueblo natal a raíz, nada más ni nada menos, que de un problema de faldas. A su llegada Pedro, un ser “escamoso”, listo y enamoradizo “tropieza” con el amor de su vida, y en menos de 48 horas termina siendo su chofer y confidente. No sólo eso, también se transforma en el gran sustento de la familia Pacheco, integrada exclusivamente por mujeres, a quien el hombre de la casa acaba de abandonar para irse al otro mundo. Así es como Pedrito Coral Tavera encuentra el escenario perfecto para actuar y desplegar sus escamas. Crea su propio universo, plagado de grandes mentiras, pero buenas intenciones. Finalmente este seductor recalcitrante termina siendo la persona clave en la vida de todo ser humano que se le cruza, contagiando alegría con su sonrisa de oreja a oreja y su particular forma de vestir, hablar y de emocionar.

HBO MAX

ANIMALES FANTÁSTICOS: UNA HISTORIA NATURAL

Presentado por Stephen Fry, este documental profundiza en lo mitológico, incluidos dragones, sirenas y unicornios, junto con exámenes de bestias del mundo natural que continúan inspirándonos, como monos verdes, narvales y manatíes. Fry viaja alrededor del mundo para aprender sobre estos animales, charlando con expertos sobre dinosaurios en Utah y viajando al lago Ness en Escocia. Por el camino, Stephen conversará con la creadora del Mundo Mágico, J.K. Rowling, para discutir las inspiraciones detrás de las criaturas que conocemos en Harry Potter y Animales Fantásticos, mientras también se reúne con el supervisor de efectos visuales Christian Manz, quien ha prestado su talento a varias películas del Mundo Mágico, dando vida a innumerables creaciones mágicas.

DISNEY+

La chica más rara del mundo

Melién, tiene 15 años y le encanta dibujar, leer y crear historias de fantasía, monstruos y fantasmas. Cuando la adolescente está frente a la hoja, abre su mente para que los seres imaginarios tengan un lugar donde vivir. Ella es feliz con su fantasía y sus mundos imaginarios.

AMAZON PRIME

La reina de España

Macarena Granada, una estrella del cine americano, vuelve a España para encarnar a la reina Isabel la Católica. Al enterarse, el director de cine Blas Fontiveros decide volver también a su tierra después de 18 años para reencontrarse con sus viejos amigos y compañeros. Sin embargo, su llegada desatará una serie de acontecimientos que ponen a prueba el rodaje de la película.