Lula da Silva saludó a Alberto Fernández por su cumpleaños

Luiz Inacio Lula Da Silva, ex presidente de Brasil, saludó este sábado a Alberto Fernández por su cumpleaños y le agradeció al mandatario argentino el apoyo que le brindó durante su paso por prisión.

"Querido compañero, Alberto Fernández, presidente de Argentina. Lamento profundamente no poder estar en Buenos Aires para darte un abrazo en el día de hoy", afirmó Lula, en un video en su cuenta de la red social Twitter.

Y añadió: "no puedo olvidar, Alberto, el cariño y la solidaridad que me demostraste cuando yo estaba en la prisión. No puedo olvidar el cariño y la solidaridad que tuviste conmigo en esta recuperación, en esta trayectoria política que estamos teniendo en Brasil".

Luego del mensaje, el jefe de Estado argentino le agradeció al líder del Partido de los Trabajadores (PT). "Gracias querido amigo @LulaOficial por tus palabras y tu afecto", dijo.

"Te deseo, también, toda la suerte y todo el éxito. Será el éxito de Brasil y de nuestra amada Latinoamérica", añadió Fernández en su cuenta de Twitter.