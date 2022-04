Tras el violento incidente con Chris Rock, Will Smith renunció a la Academia

Will Smith presentó su renuncia a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, luego del violento incidente que protagonizó con Chris Rock durante la ceremonia de entrega de los Oscar, el fin de semana.

“Renuncio a ser miembro de la Academia, y aceptaré cualquier consecuencia que la Junta considere apropiada. Mis acciones en la 94ª entrega de los Premios de la Academia fueron impactantes, dolorosas e inexcusables. La lista de los que he herido es larga e incluye a Chris, a su familia, a muchos de mis queridos amigos y seres queridos, a todos los asistentes y al público mundial en casa", escribió el actor en un comunicado.

Los espectadores -tanto los que estaban presentes en el Dolby Theatre como los millones que lo vieron por televisión- presenciaron sorprendidos cómo Smith subía al escenario y le propinaba una bofetada en la cara al humorista, que en ese momento conducía el segmento. Esto ocurrió inmediatamente después de que el humorista bromeó acerca de la cabeza casi calva de la mujer del actor, Jada Pinkett Smith. Esta padece de alopecia, una enfermedad que provoca la caída del pelo.

Luego de ese episodio, que desconcertó a todos, Smith volvió a su asiento y continuó gritándole a Rock, que se mantuvo frío y que salió en forma elegante del momento caliente.

Media hora después del ataque, Smith recibió el Oscar al mejor actor por su papel en la película biográfica deportiva “El Rey Ricardo”.

Según cuenta Infobae en una nota, durante los últimos días circularon versiones contradictorias acerca de si le habían pedido a Smith que dejara la ceremonia. Los miembros de la Academia señalaron esta semana que estaban iniciando una acción disciplinaria contra Smith -el quinto hombre afroamericano en ganar el premio individual más importante del mundo del cine para un hombre- y advirtió que podría enfrentarse a una rara expulsión.

“Traicioné la confianza de la Academia. He privado a otros nominados y ganadores de su oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón roto. Quiero volver a centrar la atención en aquellos que merecen la atención por sus logros y permitir que la Academia vuelva al increíble trabajo que hace para apoyar la creatividad y el arte en el cine”, añadió Smith en el comunicado.

Rock, que dijo a un público de comedia en Boston esta semana que aún estaba procesando los hechos, recibió elogios por cómo manejó la violenta situación.

De hecho, el productor de los Oscar, Will Packer, dijo que fue la profesionalidad del humorista la que permitió que el show continuara.

“Gracias a que Chris continuó de la forma en que lo hizo, completó la categoría. Entregó el trofeo (al ganador del mejor documental) 'Questlove'. Nos dio licencia para continuar, que es lo que intentábamos hacer”, dijo.

“Le dije ‘¿de verdad te pegó?’. Y él me respondió ‘sí; acabo de recibir un puñetazo de Muhammad Ali’”, contó Packer. En 2001 Smith había interpretado al legendario boxeador en la película “Ali”.

“Inmediatamente me dirigí a la dirección de la Academia que estaba en el lugar y dije: ‘Chris Rock no quiere (que echen a Smith del teatro)’, dije: ‘Rock ha dejado claro que no quiere empeorar una mala situación’”, añadió.