Will Smith: “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva”

Si el golpe fue en vivo y en directo para todo el mundo por la pantalla chica, el pedido de perdón llegó por las redes sociales. Ambos momentos fueron síntesis de por dónde están pasando las cosas en este tiempo.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los premios de la Academia (de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos) fue inaceptable e inexcusable”, escribió Will Smith a modo de disculpas por el cachetazo que le dió al humorista y presentador Chris Rock en la gala de los Oscar del domingo.

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, puntualizó en su comunicado, aunque luego añadió: “las bromas a costa mía son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada (Pinkett Smith, su esposa) fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”.

Pinkett Smith sufre alopecía areata (pérdida repentina de cabello en la cabeza sin causa evidente) y está completamente calva. Rock ironizó sobre ello al decir que podría hacer la secuela del filme de los 90 “G. I. Jane”. Numerosos colectivos de mujeres y referentes artísticos cuestionaron el supuesto chiste y lo calificaron de un ejercicio de violencia de género estética y psicológica contra una persona que padece una determinada situación clínica.

Ayer, Pinkett Smith escribió en Instagram “es temporada para sanar y estoy lista para ello” como único comentario por lo sucedido. Rock es el único que no comentó nada en las redes.

Smith se impuso en la categoría mejor actor protagónico en la gala, y al recibir su estatuilla había pedido disculpas a la Academia, pero no a Rock. Ahora volvió a hacerlo con los responsables de los Oscar, “los productores del show, todos los asistentes y todos los que lo ven alrededor del mundo”. “Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje hermoso para todos nosotros”, agregó en referencia al equipo con el que realizó la película “Rey Richard” y a la familia de Venus y Serena Williams, eje de la trama.

Richard Williams, el padre de las tenistas y a quien representa Smith en el filme, sostuvo que no aprueba que “nadie golpee a nadie a menos que sea en defensa propia”.

Rock no denunció penalmente a Smith, como estaba en su derecho. La Policía de Los Ángeles se hizo presente en el Dolby Theatre tras el incidente, y los responsables de los Oscar emitieron dos pronunciamientos: en el primero aclararon escuetamente que “no aprueban ningún tipo de violencia”; y luego precisaron que “condena las acciones del Sr. Smith en el show” y que abrieron “una revisión formal del incidente y exploraremos las medidas y consecuencias según nuestros estatutos, código de conducta y las leyes de California”, lo que alentó las versiones sobre el retiro del premio al actor negro de 53 años o su expulsión como miembro de la Academia.