Filmaron un extraño objeto en el cielo salteño: ¿será un ovni?

Una tremenda sorpresa se llevó el fotógrafo Antonio Tita cuando vio una extraña luz en el cielo salteño. El sábado 13 de marzo salía de un casamiento en el municipio de San Lorenzo, alrededor de las 4.30, y la divisó arriba de una lomada. Siguió camino sin perderla de vista hasta que pudo detener el auto y captarla con su cámara. Lo que descubrió cuando reveló la imagen lo dejó perplejo. ¿Se trata de un ovni o alguno otro fenómeno desconocido?

En diálogo con LA GACETA, Antonio Tita contó que cuando vio la luz en el cielo nocturno, lo primero que hizo fue fijarse en una aplicación del celular si se trataba de un avión que estaba dando vueltas en la zona sin poder aterrizar o de un globo de Google.

"La luz se desvaneció y volvió a aparecer"

"No me aparecía nada. Esa luz estaba quieta. Primero la vi arriba del Lomas de Medeiros, en San Lorenzo. Seguí manejando y volví a verla. Detuve el auto en una ruta. Configuré mi cámara para filmarla pero de repente la luz se desvaneció. Me quedé esperando hasta que volvió a aparecer. Decidí fotografiarla primero y luego filmarla en calidad 4K para después poder ampliarla", explicó.

El asombro llegó cuando reveló la imagen. "En el revelado vi un anillo. Era un círculo que daba vueltas y tenía un agujero negro en el medio. Me sorprendió mucho lo que estaba viendo", manifestó.

Antonio Tita se dio cuenta que había captado un fenómeno espacial en el cielo salteño. Se preguntó si se trataba de un ovni o algún otro elemento. "Consulté con especialistas de otros países y me explicaron que no se trataba de una nave espacial sino de un portal energético que se abrió en el firmamento", manifestó.