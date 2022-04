Alain Delon le pidió a su hijo la eutanasia programada

“Es un monstruo sagrado”, dijo el director del Festival de Cannes, Thierry Fremaux acerca de Alain Delon. De esa manera respondía a la polémica que había desatado entre algunos grupos feministas el que le entregaran la Palma de Oro honoraria, en mayo de 2019. “Pienso este reconocimiento como el final de mi carrera y también de mi vida”, anticipó Delon.

Apenas tres meses después sufrió un ACV doble por el que debió ser operado en el hospital parisino de la Pitié-Salpétriere. El actor francés, emblema de una era del cine mundial, vivió desde entonces recluido.

En septiembre pasado, ante la pérdida de su amigo y colega, Jean Paul Belmondo, había expresado: “estoy completamente devastado. Voy a intentar aguantar para no hacer lo mismo en cinco horas. No estaría mal que nos fuéramos los dos juntos. Es una parte de mi vida, empezamos juntos hace 60 años”.

Pedido al hijo

Hace unos días Delon le pidió a su hijo que comience con los preparativos para dejarlo morir mediante la eutanasia programada. Lo confirmó el propio Anthony Delon en una entrevista con la radio francesa RTL.

El joven le prometió a su padre, que cumplió 86 años en noviembre, que lo acompañaría hasta el final. “Sí, es cierto, me pidió eso”, comentó sobre la decisión del artista francés de optar por la eutanasia en caso de ser necesario.

En tanto su padre declaró en una entrevista: “estoy a favor de la muerte digna. Primero porque vivo en Suiza, donde la eutanasia es legal, y también porque creo que es lo más lógico y natural”, había reconocido.

Delon empezó a pensar en la muerte asistida luego de haber visto la desigual lucha de su exesposa Nathalie Delon contra el cáncer de páncreas. Si bien la actriz no llegó a utilizar este método, era partidario de asistirla si lo hubiera necesitado en su momento.

La ley suiza

En Suiza la ley requiere que la persona dé su manifestación expresa de su voluntad más de una vez. Además, debe presentar una enfermedad incurable y encontrarse en una situación de angustia física o psicológica, distinta de la depresión.

Sedante potente

Según un portal brasileño, si prospera su deseo, Delon recibirá una dosis del fármaco empleado en la pena de muerte, la droga pentobarbital sódico. Se trata de un sedante potente que actúa sobre el sistema nervioso y provoca la muerte en pocos minutos.

El uso del fármaco se remonta a más de un siglo atrás, cuando se comenzó a utilizar como inyección letal para las personas condenadas a muerte en Estados Unidos. También se admite su aplicación como agente anestésico en prácticas veterinarias.

Envejecer

El actor explicó en una nota con la TV francesa: “en un momento dado, la persona tiene derecho a partir en paz, sin pasar por hospitales, inyecciones y demás…”

“Envejecer es horrible. No puedes hacer nada al respecto. Pierdes la cara, pierdes la vista. Te levantas un día y, maldita sea, te duele el tobillo”, se había quejado.

Adiós y gracias

No se conoce la fecha del procedimiento, pero Delon se despidió en las redes sociales: “Quiero agradecer a todos los que me han seguido a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no sólo en el campo laboral, sino en la vida cotidiana entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon”.

Delon fue un sex symbol del cine francés de los años 60 y 70. Trabajó como camarero, repartidor de carne, y fue paracaidista de la marina. En 1957 llegó al Festival de Cannes con su amigo Jean-Claude Brially, donde su belleza no pasó inadvertida y le llovieron ofertas laborales cinematográficas. Nacía entonces uno de los mitos franceses.