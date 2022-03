En vivo, Blue Origin lanza una nueva misión espacial con turistas a bordo: quiénes viajarán

Seis pasajeros, incluido un ingeniero de Blue Origin y cinco clientes que pagan, están programados para abordar la cápsula Blue Origin New Shepard este jueves.

Se trata de la nueva misión espacial de la empresa estadounidense, creación del multimillonario fundador de Amazon, Jeff Bezos. Este lanzamiento debió aplazarse dos veces debido al mal tiempo.

Los pasajeros, propulsados por un cohete de 60 pies, se elevarán a más de tres veces la velocidad del sonido, o más de 2000 millas por hora. Su cápsula cruzará la Línea Karman a una altitud de 100 kilómetros (o 62 millas), que es Es ampliamente reconocido como la altura en la que comienza el espacio exterior. Y al culminar el viaje, experimentarán unos minutos de ingravidez y, desde su ventana, amplias vistas de la Tierra.

No está claro cuánto les costó el viaje a los cinco clientes que pagaron. Blue Origin no ha revelado públicamente un precio fijo para cada asiento, aunque subastó un solo boleto por $28 millones. Pero se trataba de un asiento para viajar junto al propio Bezos, y no terminó siendo el ganador de la subasta

Este viaje estaba programado para incluir a la estrella de Saturday Night Live, Pete Davidson, pero se retiró de la misión después de que Blue Origin anunciara un cambio de horario a principios de este mes. La compañía indicó la necesidad de pruebas en tierra adicionales en el misil New Shepard, como motivo de la demora.

Los pasajeros

Gary Lay, que lleva 18 años en Blue Origin y posee varias patentes relacionadas con el diseño del cohete New Shepard, voló en lugar de Davidson y fue el único cliente que no pagó el vuelo. Entre sus compañeros de tripulación estaba Lay Marty Allen, inversor y ex director ejecutivo de Party Supply Store; Jim Kitchen, hombre de negocios y profesor de negocios; Jorge Nield ex codirector para la Oficina de Transporte Espacial Comercial de la Administración Federal de Aviación; Marcos Hagel, desarrollador de bienes raíces y su esposa, Sharon Hagel, quien fundó una organización sin fines de lucro enfocada en el espacio.