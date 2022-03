Una catástrofe inesperada se cierne sobre un meteorólogo

Los vaivenes del clima y sus consecuencias en la vida de la gente suelen ser motivo de descrédito para los meteorólogos, cuando no aciertan en el pronóstico. Esa situación es llevada a límites impensados en la nueva comedia dramática de Guillermo Francella, “Granizo”, dirigida por Marcos Carnevale, que hoy llega a la grilla de Netflix en estreno mundial.

El actor, con este título, vuelve a encabezar un largometraje después de un paréntesis de dos años, ya que su última película se había estrenado en 2020: “El robo del siglo”.

Ahora, Francella interpreta a Miguel Flores, un famoso y célebre meteorólogo de televisión reconocido por nunca fallar con sus pronósticos y hacer gala públicamente de su infalibilidad. Sin embargo, el tiempo le juega una mala pasada cuando un día anuncia un cielo despejado, pero sorpresivamente ocurre lo contrario: una fuerte tormenta arrasa el país. Odiado y repudiado por todos, se esconde en su Córdoba natal donde descubre que, además de su carrera, tiene que solucionar varios problemas familiares y propios que dejó de lado tiempo atrás.

El filme apuesta a la diversión, con un Francella que despliega su ya conocido carisma para la comicidad, y la expectativa del público es alta de acuerdo con la enorme cantidad de reproducciones que tuvo, en los días previos al estreno, el trailer publicado por la plataforma.

Una dupla eficaz

“Teníamos muchas ganas de trabajar con Marcos, la última vez había sido en 2013 con ‘Corazón de León’ que fue una experiencia fantástica y siempre hablábamos de esto de ‘cuándo nos volvemos a cruzar en un rodaje’, ‘cuándo íbamos a filmar’ y se nos dio con este guión de Nicolás Giacobone que se lo ofrecí a ver que le parecía, ya que yo lo quería hacer y él me dijo tengo ganas de ser de la partida”, comentó el actor en una entrevista.

Sobre el desafío de los efectos visuales que planteaba la filmación, Francella reconoció que fue difícil de llevar a cabo “por todo el cine catástrofe, que es algo que nunca se ha hecho en la Argentina y que, como nos pasó con el enano de ‘Corazón de León’ -comparó-, queríamos que tenga verosimilitud el tema de los efectos especiales, porque si no la película no se puede contar. Si la tormenta no fuera verdadera no se podría contar”.

Por su parte, Carnevale mencionó que causar destrozos en la ciudad “con una tormenta catástrofe no va a sorprender a nadie, pero el plus que tiene esto es que vamos a romper iconos muy reconocibles nuestros, lo que lo hace más impactante. Estamos acostumbrados a ver como rompen la Estatua de la Libertad, pero no el Obelisco o el Congreso. Entonces todo eso la hace muy cercana y empática a la película, y confirmamos que lo podíamos hacer”, explicó el realizador en la nota publicada por ambito.com.

Carnevale dijo que consiguió una amalgama de géneros. “Transita un género que a mí me resulta muy cómodo, que es el ‘dramedy’, la mezcla del drama y la comedia, y el cine catástrofe, que no tenía que ser una isla -aclaró-. Tenía que estar todo amalgamado para que sea una sola cosa. Y eso era un desafío para Guillermo como actor. Él tenía que creerse todo eso. Fue desafiante la película”.

Desde lo interpretativo, el protagonista señaló que pudo explorar determinadas conductas de un personaje. “El reencuentro con su hija, el haber transitado el éxito y ser abandónico con ella, esa confusión que genera el éxito en determinados artistas, fue muy interesante transitarlo. Y que me acompañe Marcos, para mí ha sido vital. Somos amigos, nos queremos, pero también porque confío en su ojo y en cómo él podía contar esto”, reconoció el actor. El elenco se completa con Romina Fernandes, Peto Menahem, Laura Fernández, Martín Seefeld, Nicolás Scarpino, Norman Briski, Viviana Saccone, Pompeyo Audivert y Eugenia Guerty.

Actualmente Francella está filmando una serie para Star+: “El encargado”. Allí interpreta al conserje de un edificio de la alta sociedad que utiliza la confianza que sus vecinos tienen con él para manipularlos para su propio beneficio.