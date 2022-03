Breves: debate por la ESI en comisiones con Lichtmajer

El ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, fue invitado a participar a la reunión que mantendrá la comisión de Salud de la Legislatura, desde las 10. El debate estará en torno al proyecto de adhesión a la ley nacional de Educación Sexual Integral (ESI), el cual cuenta con dictamen. Fuentes legislativas indicaron que del encuentro podrían participar representantes del Arzobispado. A las 11, en tanto, en el octavo piso, se llevará a cabo un encuentro de Labor Parlamentaria.

El Presidente defendió a Cristina del libelo

“Como dije ayer, muchos se empeñan en dividirnos y recurren a las mayores bajezas. Lamento el daño que causan a personas de bien. Sepan que viéndolos actuar, solo me comprometen más con la unidad del Frente de Todos”, dijo en un tuit el presidente Alberto Fernández sobre los afiches que cuestionan a Cristina de Kirchner por sus relaciones con el presidente de Rusia Vladimir Putin. “Culpable 35.000 muertes: Elegiste negocios con Putin en lugar de salvar vidas. Asesina”, reza el afiche. Por su parte, Gabriela Cerruti, vocera de la Presidencia, afirmó que el Presidente dio instrucciones para que se investigara inmediatamente para encontrar a los autores del libelo.

Aníbal le retrucó al camporista Larroque

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, le respondió a su par de Desarrollo bonaerense, Andrés Larroque, alto dirigente de La Cámpora, quien había afirmado que “tanto el Presidente como sus laderos deben salir de ese laberinto en el que se metieron de creer que el enemigo es Cristina”. Fernández le contestó: “Si me querés chicanear, juguemos a la chicana, un ratito puede servir, pero se agota porque el Presidente sacó casi 50% de los votos cuando fue presidente”. El funcionario nacional sostuvo que “si estás en mora nadie en el mundo te presta un sope”. “Dos casos bien claros: ni China, ni Rusia te hubieran prestado un centavo si no hubieras arreglado con el Fondo. Todos acá son terriblemente guapos, duros y criticones, pero nadie sabe cómo salir de esta situación si no es como el Presidente lo hizo: sentándose con el FMI, diciéndole cosas”, le dijo Aníbal Fernández a la Radio El Destape.