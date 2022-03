Malvinas: ex combatientes sueñan con una sede provincial

“Dentro de los proyectos que venimos presentando, destacamos el de que a los ex combatientes se nos otorgue un predio donde podamos tener una sede. Allí funcionarían las oficinas de la comisión, allí recibiríamos a todos los veteranos, no solo de la provincia sino también a los que nos visitan, ya que a nivel nacional seguimos en contacto. También en ese lugar queremos poner un museo sobre Malvinas (sería físico y también audiovisual), algo que trascienda a todos nosotros”, indicó Aldo Cattolica, presidente de la comisión provincial de Ex Combatientes de Malvinas, que depende del Mministerio de Gobierno y Justicia.

La comisión se creó en 2004 con la intención de nuclear a todas las asociaciones de ex combatientes e invitarlos a una mesa de diálogo para el debate de proyectos y para ser nexo entre los veteranos y la Provincia. Sin embargo, hasta la fecha no cuentan con un lugar físico para reunirse.

“Nuestra misión es intentar aunar esfuerzos entre las instituciones”, resume Cattolica, y especifica que son cinco las agrupaciones oficiales existentes en Tucumán:

1) Asociación Civil Verdaderos Combatientes del Teatro de Operaciones de Malvinas y Familiares.

2) Centro de ex Soldados Combatientes de Malvinas.

3) Fundación Yerba Buena.

4) Centro Perla del Sur.

5) Fundación por la Salud de los Combatientes de Malvinas.

A su vez, con el paso de los años, los integrantes de la comisión conformaron un listado de ex combatientes, que sigue creciendo por las dificultades para poder localizar a todos. En total van contabilizando a 430 ex soldados.

“Por muchos años se conocía que hubo 24 caídos de Tucumán, todos tripulantes del crucero Belgrano, sin embargo hace poco, con los avances en estudios genético, se pudo reconocer el cuerpo de dos tucumanos más que están en el cementerio de Darwin: Andrés Folch, que era de Santa Ana, y Manuel Zelarayán, de León Rougés”, añadió Fernando Bernardo, integrante de la comisión.

Otros proyectos

Según explicaron los representantes de la comisión, además de presentar proyectos en la Legislatura, vienen realizando viajes a distintos puntos de la provincia para hablar con intendentes y delegados comunales. “En muchas localidades de Tucumán no hay reconocimiento a sus veteranos. Hay personas que no saben que al lado de su casa vive un ex combatiente, por ejemplo”, contó Cattolica. En ese sentido, agregó que, a través del Ministerio del Interior, vienen avanzando con la “visualización de los ex combatientes” en Simoca, Monteros, Santa Ana y Colombres.

En el palacio legislativo, la comisión planteó proyectos de ley para que haya rendición de honores a los fallecidos, para que en cada localidad se declare ciudadano ilustre a sus ex combatientes, para que tengan una placa en sus casas destacando su servicio a la patria, para que en la plaza de cada pueblo y ciudad haya un monumento (o placa) con el nombre de sus veteranos, e incluso para que en las escuelas se conmemore a los ex alumnos que combatieron.

Destacaron entre los municipios donde han reconocido a los veteranos a Alberdi, Yerba Buena, Trancas y Tafí Viejo. También mencionaron a Famaillá, donde hay un museo municipal. Además reconocieron que en Concepción, Tafí del Valle y la capital también hay algunos monolitos, pero consideraron que no se trata de obras que visibilicen la causa. “En la capital, por ejemplo, tenemos la estatua de un soldado que no nos representa, porque es un soldado de la guerrilla, no el de Malvinas”, ejemplificó Bernardo.

“Estos reconocimientos también deben ser para los 32 fallecidos post Malvinas, porque la historia es de ellos también y sin embargo nadie los recuerda. Por eso reitero que para nosotros esta causa también debe ser de memoria, verdad y justicia, para que nadie olvide a los 430 veteranos de Malvinas que tenemos en Tucumán. A 40 años de la guerra, todavía tenemos mucho trabajo por hacer; para estas fechas siempre visitamos las escuelas, pero hay que entender que Malvinas no es sólo el 2 de abril ni los 74 días que duró la guerra, Malvinas es todo el año, es algo que une a los argentinos porque no tiene color político”, concluyó Cattolica.

Bibliografía: al menos tres libros se están escribiendo sobre ex combatientes tucumanos

Hay tres libros sobre las vivencias de ex combatientes de Malvinas que lo integrantes de la comisión provincial conocen que se estén escribiendo. Uno es “Crónicas de guerra; tucumanos en Malvinas”, cuyo autor es José María Posse. Además, la Asociación Civil Verdaderos Combatientes del Teatro de Operaciones de Malvinas y Familiares estaría compilando historias para otro libro y, finalmente, un estudiante de Historia está preparando su tesis sobre este tema.