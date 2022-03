Violencia en el rugby: la contención, un pilar clave en la historia

El rugby vive en el ojo del huracán. “Los rugbiers son unos salvajes”, es una frase que salta a escena cada vez que la violencia explota en torneo al deporte de la ovalada. Sin embargo, los protagonistas intentan calmar las aguas luego del lamentable episodio que se vivió el sábado en Los Tarcos. “La mejor manera de erradicar la violencia es la prevención; no el castigo. Hay que trabajar allí”, dijo en diálogo con LG Deportiva Adrián Cardozo, el entrenador de la Primera de Los Tarcos. “Me parece muy lamentable esto porque el deporte no transmite esos valores. Tenemos que trabajar hablando más con los chicos, acercándonos, saber qué es lo que piensan, qué es lo que les sucede y buscar de que no vuelva a suceder. Transmitirles los verdaderos valores”, agregó.

Durante las últimas horas, las imágenes del vandálico suceso en el ex aeropuerto se viralizaron y la opinión pública salió con los tapones de punta pidiendo medidas urgentes. Sin embargo, Marcelo Corbalán Costilla, presidente de la URT, intentó tratar de bajar los decibeles. “Lógicamente, ante estos hechos, uno comienza a plantearse y a replantearse muchas cosas sobre cómo venimos trabajando. No porque no lo hagamos, sino porque tenemos que darle una vuelta más de rosca a la situación. Hay que educar también a los padres y a los entrenadores. Son ellos, sobre todo los papás, los que tienen que explicarles a sus hijos sobre la tolerancia”, aseguró el mandamás.

Más allá de que el hecho se produjo en un partido de juveniles, los mayores también sienten que deben aportar para que ese tipo de situaciones no vuelvan a escena. Federico Lazarte ( capitán de Los Tarcos) y Ramiro Giménez (Lince) pusieron el pecho ante la situación. “Es muy triste que a estas alturas sigan pasando este tipo cosas”, comentó Lazarte; “no comparto para nada lo que pasó. Cada división debería replantearse lo que hizo y tener una autocrítica”, opinó por su lado Giménez.

Lo lamentable es que a pesar de las distintas charlas que se hicieron (el año pasado se llevo a cabo una en la que participaron todos los capitanes de las juveniles y los planteles superiores) los hechos de violencia vinculados con el rugby son cada vez más frecuentes. “Hay que trabajar en más charlas y más capacitaciones”, pidió Ramiro. “Es una edad en la que tienen que seguir aprendiendo sobre el deporte y disfrutarlo para no llegar a ese nivel de locura”, completó Federico.

En lo que ambos capitanes coincidieron es que hay que partir desde las bases; cada jugador debe replantearse su situación el hogar, en la sociedad, en conjunto y finalmente en lo deportivo.

Según la óptica de Lazarte, el hecho de que ambos planteles hayan aceptado que estuvieron mal es valorable. “Quiero destacar y valorar esa actitud”, dijo y le dio paso a Giménez, quien buscó una solución. “Desde mi punto de vista, haría que las divisiones involucradas se junten y tengan una convivencia y una charla. La idea es que no vuelvan a pasar este tipo de situaciones y puedan divertirse dentro de una cancha”, sentenció.

Disciplina recibió el informe

Ayer, la Comisión de Disciplina de la Unión de Rugby recibió el informe de Julián Montenegro árbitro del partido entre las M-16 de Los Tarcos y Lince. De acuerdo al escrito del colegiado, el Tribunal (autónomo al Consejo de la URT) deberá expedirse en los próximos días. Eso sí, aún debe recibir el descargo de las partes involucradas.

Tomarán las medidas pertinentes

“La Unión de Rugby de Tucumán va a tomar las medidas para que estas cosas no sucedan”, le dijo a “LA GACETA Central”, Marcelo Corbalán Costilla, presidente de la URT. Una vez que se expida la Comisión de Disciplina, trascendió que desde la Unión realizarán medidas administrativas.