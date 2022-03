Qué hay para ver en CCC Go y las plataformas de streaming

CCC GO

La boda de mi mejor amigo

(golden, a las 18.02) Julianne Potter, una crítica gastronómica, descubre que está enamorada de su mejor amigo el mismo día que él le comunica que va a contraer matrimonio con una mujer de la alta sociedad. Ahora sólo dispone de tres días para crear un plan que le permita impedir la boda.

Como si fuera la primera vez

(tnt, a las 18.09) Henry Roth es un mujeriego veterinario de la fauna marina, radicado en Hawaii, que se pasa la vida inventando tontas excusas para no comprometerse con ninguna de las mujeres con las que tiene una cita. Sin embargo, todo cambia cuando se enamora perdidamente de la adorable Lucy Whitmore. El problema es que cada mañana ella olvida todo lo sucedido en la jornada anterior, incluyendo haberlo conocido a él. Por tal motivo, Henry se verá obligado a reconquistarla todos los días para conservar su amor.

Hotel Transylvania 2

(cinecanal, a las 15.23) Todo parece estar cambiando para mejor en el Hotel Transilvania. La política hotelera rígida y estricta de Drácula se ha relajado por fin, abriendo sus puertas a los huéspedes humanos. Pero, detrás de los ataúdes cerrados, Drac está preocupado de que su adorable nieto mitad humano, mitad vampiro, Dennis, no muestre signos de ser un vampiro. Así que, mientras Mavis está ocupada visitando a sus suegros humanos con Johnny, y en busca de un gran impacto cultural propio, Vampa Drac recluta a sus amigos Frank, Murray, Wayne y Griffin para llevar a Dennis a un campo de entrenamiento de “monstruos en formación”. Pero no saben que Vlad, el anciano padre de Drac, está a punto de hacer una visita familiar al hotel. Y cuando se entera de que su bisnieto no es de sangre pura, y los humanos ahora son bienvenidos en el Hotel Transylvania.

MUBI

Made in U.S.A

Paula, una joven escritora, ha de viajar desde París hasta Atlantic City cuando se entera de que un antiguo compañero y amante ha muerto. La muchacha no tiene pretensiones de investigar nada (¿o quizás sí?) pero cuando llega a aquel lugar todo le parece muy raro. Aparentemente todos son muy normales: cuidan su aspecto, su ropa y sus maneras, pero hay algo detrás de la apariencia que la inquieta. La gente actúa como si estuviese en una historia de ciencia ficción, sin importar que los cadáveres se apilen en largas columnas.

DISNEY+

Surviving the Mount St. Helens disaster

Hace 40 años, el 18 de mayo de 1980, el Monte Santa Helena entró en erupción violentamente. Fue la erupción más mortífera en la historia de Estados Unidos. Con la combinación de testimonios y extrañas imágenes, este show revela el despliegue del apocalipsis, desde los primeros momentos de la explosión volcánica hasta la columna de cenizas volcánicas de 20 kilómetros y las avalanchas de lodo mortales que descendían por la montaña.

Film in the newsreader

Serie dramática que se ambienta en 1986, concretamente en una redacción de noticias de una televisión comercial de Australia. La historia sigue a Helen Norville, una presentadora muy famosa, pero con una reputación de ser una persona difícil de llevar, y Dale Jennings, un joven reportero con la necesidad de convertirse en presentador.Durante tres meses, Helen y Dale cubre varios acontecimientos informativos que ocurren en el mundo y que cambian el curso de la historia, como el revuelo generado por el cometa Halley, la crisis del VIH o la explosión del transbordador espacial Challenger. Aunque comienzan con mal pie, estos harán un gran vínculo entre ellos que dará un vuelco a sus vidas.