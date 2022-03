Jada Pinkett, una vida marcada por el éxito, las adicciones y la alopecia

La actriz Jada Pinckett quedó en el centro de la escena de los Premios Oscar cuando el comediante Chris Martin se burló de su calvicie y desató la bronca de su pareja, Will Smith, que lo golpeó en plena ceremonia. A partir de ahí se volvió a hablar de ella y de la enfermedad (alopecia) que la llevó a raparse toda la cabeza. También de su vertiginosa vida que pasó por la venta de drogas, la adicción a la pornografía, la maternidad y las infidelidades.

Jada junto a Will Smith La Nación

Jada Pinkett se hizo famosa en la comedia “El profesor chiflado” en la década del ‘90, también tuvo apariciones en dos de películas de la saga de Mátrix. Sin embargo, no solo es conocida por su faceta de actriz, productora, director o guionista. Durante los últimos años, Pinkett se convirtió en una de las entrevistadora más populares de Internet. Presenta Red Table Talk, un programa emitido en Facebook por el que pasaron expertos en psicología y sexología y celebridades como Salma Hayek, Kevin Hart o Paris Jackson.

Además tuvo un pasado oscuro. Reconoció que vendía drogas junto con el rapero Tupac Shakur, que fue acribillado en un atentado en 1996. "Yo era traficante de drogas", reconoció en una entrevista realizada en 2017. También reveló ser adicta a la pornografía. “Llegué a engancharme con videos porno hardcore que eran muy perturbadores”, comentó.

Jada Pinkett Smith y Will Smith se casaron en 1997 y tienen dos hijos, Jaden y Willow. Durante años fueron una pareja sólida, aunque tuvieron varias crisis. Fue en una de las últimas peleas cuando salió a luz la dinámica que tienen: mantienen una relación abierta. “El matrimonio para nosotros no es una prisión”, expresó Will Smith, luego de que en 2021 empezaran otra vez los rumores de una supuesta ruptura del matrimonio. En el talk show que conduce, Jada había admitido un tiempo antes que le había sido infiel a su esposo con el rapero August Alsina.