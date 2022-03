Qué es la alopecia, la enfermedad de Jada Pinkett que provocó la bronca de Will Smith

“Jada, te amo. ‘G.I. Jane 2′. No puedo esperar por verla” fueron las palabras del humorista Chris Rock hacia la esposa de Will Smith, Jada Pinkett, que desataron la ira del protagonista de "King Richard" durante la entrega de los Premios Oscar. El cómico hizo referencia al personaje que Demi Moore interpretó aquella película de 1997 (debió raparse para interpretar a una militar) para referirse a la calvicie de la Pinkett. Al escucharlo, el actor se levantó de su asiento, irrumpió en el escenario y golpeó a Rock, quien intentó disimular su cara de desconcierto frente una audiencia que tardó en entender que no se trataba de un juego entre ambos.

Más allá de la escandalosa escena resulta importante entender por qué Jada Pinkett luce calva desde hace un tiempo. Padece Alopecia, una enfermedad por la que el sistema inmune del cuerpo ataca “por error” a sus propias células. En este caso, a los folículos capilares.

La alopecia se caracteriza por la pérdida de pelo en sectores; que puede ser difusa o localizada en placas; y que puede afectar tanto al cuero cabelludo como barba, cejas, pelo púbico, etc. En algunos casos, también afecta las uñas, detalla La Nación.

En diciembre del año pasado, la actriz apareció en las redes sociales con un mensaje al respecto. “Mamá tendrá que cortárselo hasta el cuero cabelludo para que nadie piense que se sometió a una cirugía cerebral o algo así. Esta alopecia y yo vamos a ser amigos... ¡Punto!”, escribió Pinkett en su cuenta de Instagram, junto a un clip en el que contaba qué fue lo que la llevó a tomar esa determinación.