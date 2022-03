Fútbol amateur "Las Cañas": hay espacio para todos

Por Mariana Apud y Gonzalo Cabrera Terrazas

Lo que anticipaban los organizadores del Torneo Apertura de Las Cañas, pasó. “La idea es que el predio de la avenida tenga la misma vida deportiva que el de Jockey Club”, explicaba Gonzalo Peña. Por eso es que se acondicionó todo para que en la primera fecha esa sensación fuera una realidad y la acción de juego quedara equilibrada en ambas sedes. Jugadores y espectadores, en la Perón o en el country, vivieron la misma intensidad de emociones.

Música, amigos y risas, eso es un poco de lo que se vivió en la zona de la avenida. Allí, de una punta a otra, se podía observar una gran cantidad de canchas renovadas que se incorporaron para una nueva edición del torneo. Mientras tanto, el sector gastronómico esperaba a los que ya jugaron su partido.

A pesar de haber sido una tarde en la que el sol quemaba, poco importó a los jugadores que celebraron y dejaron todo en la cancha. Una de las jugadoras fue Micaela Sprenger Miranda, integrante de Las Panteras. Su equipo, que lució todo de rosa, derrotó en el último minuto a La Reserva por 4 a 3, en el Fútbol Femenino 7 “B”.

“Estamos muy contentas, esperando hace mucho tiempo jugar. Tuvimos muchos nervios por el primer partido, pero sentimos que empezamos con el pie derecho”, dijo Sprenger.

FELICES. Las chicas de Messias FC, sin perder tiempo, se tomaron una selfie.

“El partido fue peleado hasta el final. Hacía mucho calor, pero lo pudimos dar vuelta al resultado y terminamos ganando. Para venir acá, se deja muchísimo. Tres de las chicas, son de Concepción”, dijo “Mica” , que valoró el esfuerzo de sus compañeras.

Antes de seguir disfrutando de la victoria y el tercer tiempo, Sprenger Miranda dejó un mensaje para meter presión a las rivales en las próximas fechas. “Estamos poniendo todo y queremos llegar a ser campeonas de Oro”, advirtió la jugadora de 22 años.

El torneo de Las Cañas, como le da a Sprenger Miranda la oportunidad de pensar en levantar un título, a Sebastián Longo le da la chance de vivir el fútbol de otra manera, en su caso, en las canchas de Jockey Club. El ex jugador de Atlético de 38 años, en la fecha debut, estuvo acompañado por su hermana. Lourdes vino desde San Rafael, la localidad mendocina donde nacieron, y vio jugar a “Seba” de un modo particular. “Pudo estar en el banco de suplentes”, contaba Longo la singularidad. La situación jamás hubiera pasado en el Monumental de 25 de Mayo y Chile. “Desde que el torneo comenzó, lo juego. Lo disfruto mucho porque sigo jugando al fútbol, que es lo que siempre hice”, celebró Longo que con Nuestros Padres empató 2 a 2 en el debut ante Los Tordos. “Ya no corro tanto como cuando era profesional. Por ahí atajo o soy delantero, pero se disfruta igual porque, además, el paisaje es espectacular”, elogió el ex profesional de la pelota.

Resultados de la fecha 1

Las Águilas fueron las únicas defensoras del título, que ganaron. Mientras que Las Pro perdieron y Defensores del Tinto, empató.

Los resultados fueron:

• Categoría F7 + 21: Añatuya 9-La Maldición FC 3; El Retoque FC 6-El Bodeguero 2; La Maggica 11-Los Bochas 1; Veracruz 3- Camarilla 1; El Subma4-Pelusa FC 3.

• F7 + 35: El Azote FC 4-“Los Zetas 7” 2; Old Dogs 0-Mean Machine 6; Reducción FC 11-Los Rústicos 2; Jalizco Carminatti FC 3- Black 4; “La Sara-Goza” 3-La N 2.

• Femenino 5: La Secta FC 11-Messias FC 1; Sin Filtro FC 0-Valladares FC 5; 1038 FC 6-Cobras FC 1; Abogadas A 3-Rompepiernas 4; De Taquito FC 3-Catrina 1.

• Femenino B: El Pelusa 2-Cpiko 3; Martinika 2-La Secta 2; La Corona 2-Honney Team 2; Panteras 4-La Reserva 3; La Brava 0-Vikingas 5; Euromed 3-Real Coholicas 0; La Rejunta 3-Neverpony 5; La Yuta FC 2-Paris Saint Fernet 0.

• Femenino A: Aliadas 2-El Farca FC 2; ATR 3- Hakuna FC 1; Las Pro 1-Wiracocha 2; Las Increíbles 0-La Rabona 3; Las White 1-Detectables 3; Derrape FC 3- Easytech 2; Reina de Copas 3- En la lona FC 3; La Fusión FC 0-Activadas 4; La Defensa 0- Tropel 4; Las Águilas 8-Las Vete 0.

• Mayores A: La Vieja Guardia 1-Defensores del Tinto 1; Amateurs 3-La Marea Roja 2; “La 82” 3-Santa Fe 2; Nuestros Padres 2-Los Tordos 2; FV+ 3-El Zeta 5; Naranja Etílica 2-Los Rengos 3; Tercer Tiempo 3-Liverpull 1.

• Mayores B: “C.N.C 3.0” 0-Deluxes 7; Águilas FC 1- JR 1; Low Cost 1-Artrosis FC 0; La Ramada 1-El Fortín FC 3; Los N 3-El Albañil 1.

• Libres: Bayern FC 4-La Academia 1; Los Ramones 0-Tapires 4; El Tomba 2- Oruga FC 1; La Franela 2-Tatengue FC 5; Carasucias 2- Los Ricoteros 2; Sacriyita 1-Kusto FC 3; FV 2-El Celta 1; Bien Frappe 2-El Porvenir 3; Patronato 1-Los Cuervos 4; Rispielme 3-El Cuerna 3.