La noche de los Oscar: datos a tener en cuenta para seguir la gran gala

La premiación

Hay 6.000 votantes

Hoy la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood celebra la 94a entrega de los Premios Oscar a las producciones estrenadas en 2021, que fueron seleccionadas por un jurado de 6.000 miembros. La ceremonia se realizará en el Teatro Dolby, en Los Ángeles.

Dónde se ve y se sigue

Disponible en pantalla chica

La transmisión desde Los Ángeles comenzará a las 19.30 por las señales TNT (con traducción simultánea) y TNT Series (en idioma original). La previa será Punto de Encuentro, con Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky en la alfombra roja. La gala comenzará a las 21, con los comentarios de Ileana Rodríguez y Rafa Sarmiento y con la conducción de Mónica Rincón y Viviana Encina. La señal E! Entertainment trasmitirá Live From The Red Carpet E!: Academy Awards 2022 desde las 18, a lo que seguirá el especial Academy Awards Rundown 2022 a las 20, con la conducción de Laverne Cox. La ceremonia se podrá seguir también a través de www.oscars.org y en Twitter @theacademy.

Antes de la gala

Los primeros ganadores

Hay novedades polémicas en la ceremonia, pensadas para acortar la fiesta y atraer más audiencia. De las 23 categorías que conforman los premios, ocho se anunciarán antes del comienzo de la gala: documental, edición, maquillaje y peluquería, diseño de producción, sonido, cortometraje, corto animado y banda sonora. Este generó polémica entre los sectores técnicos, que se sienten discriminados. Durante el vivo se emitirá una versión editada con las reacciones de los ganadores.

Quiénes pisarán la alfombra

Las estrellas que dirán presente

Jessica Chastain, Olivia Colman, Penelope Cruz, Nicole Kidman, Kristen Stewart, Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Will Smith, Denzel Washington y muchos más, desfilarán por la alfombra roja, según E! Entertainment.

Quiénes conducirán

Sin maestro de ceremonia y apostando al humor

La Academia designó a Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes para que conduzcan la entrega, que no tuvo maestro de ceremonias en las últimas tres galas. El productor Will Packer dijo que cada una de las comediantes aportará algo distinto al espectáculo.

“Y el oscar es para...”

Los anunciadores confirmados

Hasta ahora se sabe que entregarán premios Bill Murray, Lady Gaga, Kevin Costner, Samuel L. Jackson, Zoë Kravitz, Anthony Hopkins, Lily James, Daniel Kaluuya, Mila Kunis, John Leguizamo, Simu Liu, Rami Malek, Lupita Nyong’o, Rosie Perez, Chris Rock, Naomi Scott, Wesley Snipes, Uma Thurman, John Travolta, Yuh-jung Youn, Ruth E. Carter, Halle Bailey, Sean Diddy’ Combs, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Shawn Mendes, Tyler Perry, Tracee Ellis Ross, Stephanie Beatriz, DJ Khaled, Jennifer Garner, H.E.R., Tiffany Haddish, Tony Hawk, Elliot Page, Kelly Slater y Shaun White.

Quiénes cantarán

Los números musicales

Como es costumbre, durante la ceremonia los artistas nominados por mejor canción actuarán en vivo: Beyoncé Knowles-Carter cantará “Be alive” (de la película “Rey Richard”); Sebastián Yatra, “Dos oruguitas” (“Encanto”); Van Morrison, “Down to Joy” (“Belfast”); Billie Eilish, “No time to die” (“007: No time to die”) y Reba McEntire, “Somehow you do” (“Four Good Dayso”). Una curiosidad: Lin-Manuel Miranda es el autor de “Dos oruguitas”, y también el director de “Tick, Tick... Boom!”, que tiene nominaciones a actor para Andrew Garfield y a montaje.

Exclusiones notables

No fueron tenidos en cuenta

Denis Villeneuve dirigió “Dune’’, que obtuvo la segunda mayor cantidad de nominaciones (10 candidaturas) detrás de “El poder del perro”, pero no fue nominado a mejor dirección. En la categoría mejor actriz protagónica se dejó de lado a Lady Gaga por “House of Gucci’’ (“La casa Gucci”), Jennifer Hudson por “Respect: La historia de Aretha Franklin”, Caitriona Balfe por “Belfast’’ y Renate Reinsve por “The Worst Person in the World’’.

Algunas predicciones

El derrotero hasta la gran ceremonia

“El poder del perro” viene con fuertes pretensiones a mejor película y dirección, para Jane Campion, sostenida por diversos premios precedentes, como en los Bafta. Pero “CODA’’ llamó la atención tras ganar el Premio del Sindicato de Productores de Estados Unidos y podría destronar a la película de la directora neozelandesa. En cualquiera de esos dos casos será la primera vez que una plataforma de streaming gane el premio mayor, en la pelea entre dos pesos pesados como son Netflix y Amazon Prime. Otros posibles ganadores son Will Smith como actor protagónico por “Rey Richard’’, Jessica Chastain como actriz por “Los ojos de Tammy Faye”, Troy Kotsur como actor de reparto por “CODA’’ y Ariana DeBose como actriz de reparto por “West Side Story’’.