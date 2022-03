Perdió el celular en el Lollapalooza, le vaciaron su cuenta y por eso pudo encontrar a quien le robó

César Hnatiuk, de 26 años, había viajado desde la ciudad de Posadas hasta Buenos Aires para disfrutar del Lollapalooza en el Hipódromo de San Isidro. En su primer día, el joven notó que había perdido su celular en medio de la multitud. Además de esta mala suerte, notó que habían sido robados de su cuenta de Mercado Pago el total de su saldo: aproximadamente $ 38.000.

Esto ocurrió el viernes 18, pero Hnatiuk realizó la denuncia un día después. En medio del enojo, contó lo sucedido en su cuenta de Twitter revelando el nombre del responsable.

“Qué lindo encontrar un celular en el Lolla. No me pasó pero eso habrá dicho Adriel Castaño de Lanús cuando encontró el mío y se transfirió plata facilitándome su CUIL y con tres clics obtuve su domicilio, lugar de trabajo y hasta la hora a la que se sienta a cagar”, escribió el joven.

El post se hizo tan viral que llegó a Adriel, quien se creó una cuenta de Twitter exclusivamente para comunicarse con el dueño del dinero, disculparse y “pedirle un favor”, según le contó el damnificado a Infobae.

Castaño le consignó al joven de 26 que si quería recuperar el dinero tenía que borrar su nombre, porque se sentía escrachado injustamente. “Yo soy un chico de bien, tengo una hija y mi familia. Nunca jamás le saqué nada a nadie. Quiero ayudarte y que borres mi nombre. No quiero perder mi trabajo, tengo una familia que mantener”, escribió Adriel, a lo que César respondió: “Yo no puedo tener compasión, me vaciaste la cuenta y me dejaste en cero, tuve que pedir a conocidos hasta para comer. La ambición te pudo más”.

Según la versión de Adriel, intentaron venderle su celular. Mientras lo revisaba, notó que estaba desbloqueado, entró a Mercado Pago y se hizo la transferencia. Aseguró “estar dispuesto a dar una solución” porque no quería perder el trabajo, ya que temía que sus empleadores se hicieran eco de ese tuit y reaccionaran en su contra.

Finalmente, el dinero fue devuelto a su dueño, que compartió: “A los medios no puedo pedir que eliminen la noticia y el tweet tampoco lo borré. No me nace tener compasión por alguien que me sacó $38 mil pesos e intentó sacar $20 mil más de las tarjetas vinculadas a la cuenta. Aparte, eso que me dijo ‘del teléfono no se nada’ debe ser mentira. Para mí que probablemente lo vendió por $2″.