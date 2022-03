Tratamiento de la ESI: “No estamos en contra de la educación sexual”

“Quiero aclarar que tanto el papa Francisco como los obispos argentinos le han dicho sí a la educación sexual”, destacó el delegado de educación del Arzobispado tucumano, Amadeo Tonello. Sostuvo que aguardan una respuesta de la Legislatura al pedido que elevaron para sumar su aporte al debate por este tema. La adhesión de Tucumán a la Ley Nacional 26.150 sobre Educación Sexual Integral (ESI) ya tiene dictamen de comisión y está en condiciones de ser tratado en el recinto. La Iglesia solicita que antes de la votación se escuche su posicionamiento.

“La semana pasada dirigimos notas al gobernador en ejercicio, Osvaldo Jaldo, y al Presidente Subrogante de la Legislatura, marcando nuestra preocupación -explicó Tonello-. Estamos esperando, sabemos que los tiempos son largos y tenemos contacto con algunos legisladores. Imaginamos que vamos a tener la oportunidad de ir participando”.

En comunicación con LA GACETA Play, Tonello apuntó que las discrepancias de la Iglesia no tienen que ver con la educación sexual en sí, sino con la forma en la que se implementa la ESI. “En lo que no estamos de acuerdo es que sea una bajada de línea, de una sola ideología, manejada por el Estado. Como si el Estado fuera totalmente dueño del tema, sin dar lugar a todas las instancias que participamos de la vida social y que educamos”, indicó.

“A veces el tema de la implementación se hace con una serie de cuadernillos que revelan una visión ideológica y parcializada que no corresponde con nuestros valores culturales, con nuestras tradiciones y también con lo que la sociedad necesita”, remarcó Tonello. También explicó que no concuerdan con algunas perspectivas que se pueden aplicar a la ESI: “que la educación sexual no se confunda con una educación puramente biológica o técnica sobre cómo utilizar ciertos elementos para evitar ciertas consecuencias no deseadas. Eso es un empobrecimiento, porque conduce a muchas consecuencias negativas”.

“Queremos una educación sexual verdaderamente integral que asuma los valores éticos que son fundamentales, que esté planteada con la importancia que tiene una correcta educación sexual para las cuestiones de vida, de familia, para el respeto en sociedad”, detalló.

Tonello expresó que el Arzobispado considera positiva la implementación de una ley de educación sexual: “es una dimensión fundamental de la persona, que debe estar integrada a todos los valores que la persona tiene que vivir para poder feliz y vivir en sociedad”. Además estimó que es importante para prevenir casos de abusos y que serviría para sostener mejor una convivencia social basada en las instituciones fundamentales de la vida social.

“¿Por qué hay muchos casos de abuso? Porque las familias están enfermas. ¿Por qué las familias están enfermas? Porque se han perdido valores esenciales. La mayoría de los abusos son intrafamiliares, eso lo sabe cualquiera que estudie el tema. Entonces, si las familias están enfermas, es porque las personas no han recibido una adecuada capacitación en los valores fundamentales que hacen a la vida familiar”, sostuvo Tonello.

Tucumán es uno de los pocos distritos que no adhirió a la ESI, vigente a nivel nacional desde 2006. El Ministerio de Educación es uno de los principales impulsores de esta nueva iniciativa, aunque la ESI ya tropezó en más de una ocasión con la negativa de los parlamentarios a aprobarla.