Patricio Paz: “Sólo existe esa noche, con ese público y con tu energía”

Año 1969. Un argentino entrenado por la NASA como suplente de los astronautas de la misión Apolo XI vuelve a su casa, en Buenos Aires, con el rostro totalmente cambiado por cirugías. Desconcertados, sus padres le creen a medias los secretos de Estado que él quiere revelar acerca del alunizaje.

Esta es la historia que narra la comedia teatral “La magnífica desolación”. Patricio Paz encarna el personaje del astronauta argentino, y ese papel le ha valido la nominación a Revelación actor masculino en los Premios ACE (ver “Cinco nominaciones”).

Paz nació y se recibió de contador público en Tucumán. Esa profesión lo llevó a trabajar en Canadá hasta 2010, cuando volvió al país decidido a cumplir su sueño de actuar. Para eso se formó intensivamente con los mejores: Julio Chávez, Augusto Fernández, en Timbre 4, con Elena Tritek, y con Santiago Doria. Además complementó con canto, clown y en danza con Ana Frenkel.

En 2012 empezó a trabajar en la compañía de comedia musical en inglés, Buenos Aires Players. Su carrera teatral siguió en obras como “Pobrecito”, de Mariano Moro, que narra la vida de San Francisco de Asís. Este protagónico significó la nominación al Estrella de Mar en la temporada marplatense y dos giras exitosas en Europa.

Merceditas Elordi, dramaturga y directora, lo convoca para la comedia romántica “La música del viento”, con la que hace temporada en Mar del Plata en 2018. Por ese papel lo nominan nada menos que como mejor actor protagónico de comedia dramática, terna que comparte con Facundo Arana, Antonio Grimau y Luciano Cáceres.

“Increíblemente gané. Fue una locura porque a mí no me conocía nadie -recuerda-. Ese fue un gran disparador en mi carrera, que me abrió nuevas puertas”.

La obra de Dalmaroni

Una de esas puertas se la abrió uno de sus maestros, Doria, al pedirle que le llevara propuestas. Paz le propuso “La magnífica desolación”, de Daniel Dalmaroni, “una comedia disparatada, con humor negro y por momentos grotesco. Me gusta el género porque creo que el teatro no tiene que ser políticamente correcto. Justo en el arte es donde se puede ser disruptivo”, señala.

El actor destaca la dirección de Doria, la belleza del texto y la riqueza de la escenografía y el vestuario.

“Esta obra es para mí un gran salto en mi carrera porque es jugar en primera línea -asegura-. Doria, que dirigió a grandes actores, me apuntaló bien para la construcción de mi personaje. Patricia Etchegoyen (mi madre en la ficción) es una actriz encantadora, humilde, talentosísima, y Alfredo Castellani (hace de mi padre) es perfecto en el papel. A mí me costó mucho el trabajo porque en el texto lo cómico, lo desopilante, está puesto en los padres, y mi personaje es el contrapunto. Para colmo la familia de la ficción vive a la vuelta del Hospital Borda, y a veces los internos se les meten en la casa. Cuando llego yo con la cara operada también podría ser uno de ellos. Pero tengo que mantener la cordura”.

Muy contento

“Estoy muy contento ya con la nominación. Aparte creo que es la primera vez que un actor tucumano es nominado en los ACE. A Tucumán vine sólo con la comedia musical. Pero siempre fue mi sueño poder traer alguna obra a la provincia”, confiesa.

A todo esto, le preguntamos qué fue del contador: “volvió part time porque mi fuerte es la actuación (agradezco que se esté reactivando). Además tengo un mánager con quien estoy trabajando en TV”. En la pantalla chica participó en “Cien días para enamorarse”, “Mi hermano es un clon”, “El host”, “Millennials” (Netflix) y “La boda de tus sueños”, serie con Celeste Cid que estrenará Star+.

Aparece en videoclips como “Voy a amarte”, de Carlos Rivera; “Anónimos” de Los Pericos, y en otro de Juanse. “También trabajo en publicidad. Hago de todo un poco, pero lo que más me gratifica es el teatro: sólo existe esa noche, con ese público y con tu energía, que no se repite”, define.

Regalo y proyectos

“En Buenos Aires hay una oferta teatral tan enorme que yo pienso que si alguien planea ver teatro, se arregla para salir, elige mi obra y me viene a ver es todo un regalo, un mimo que recibe el actor. Nunca me preocupó si hay 10 o 50 personas en el público”, aclara.

Paz adelanta cómo viene su año actoral: “reponemos una comedia dramática de Rafael Spregelburd, ‘Lúcido’ (también en escena y nominada en Mar del Plata). Además empiezo a ensayar una versión adaptada de ‘El burgués gentilhombre’, dirigida por Sebastián Bauzá, el mismo director de ‘Lúcido’, y con el mismo elenco, que se llamará ‘La burguesa’”.