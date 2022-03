Hay promesas de “Explosión de risa” en un café concert con dos comediantes

Hay dos regresos en un mismo evento esta noche, desde las 23 en el Casino del Parque (avenida Soldati 440): vuelve el café concert con su oferta de canciones, imitaciones, humor e improvisaciones y se reencuentran en un escenario Alejandro Sandoval y Manuel Villarrubia Norri tras 15 años sin trabajar juntos, convocados por el productor y director musical del espectáculo “Explosión de risa”, Raúl González.

“Fue él quien nos convenció y nos reunió. Vamos a contar desopilantes anécdotas, que por supuesto incluirán la supuesta pelea que tuvimos años atrás y tras la cual hicimos recorridos artísticos por separado. Siempre que nos preguntan sobre el tema, nos reímos y ahora queremos que la gente se divierta con nosotros al respecto, De ahí salió uno de los pasos de comedia que tendrá el show”, le dice a LA GACETA Sandoval, asumido como vocero del dúo.

En la propuesta habrá distintos personajes y canciones, con la idea de comenzar un ciclo de una función por mes en constante cambio. “La finalidad es sentir que el humor sana y que si una persona ríe y se acuerda después de lo que la hizo divertirse, jamás se sentirá sola”, asegura.

- ¿Qué identifica al café concerto de otros géneros escénicos?

- Tiene la magia de permitirnos divertir y disfrutar, y nos da la licencia de ver al público como un partener y jugar con ellos en un ida y vuelta que nos puede llevar a cualquier parte. Surgió al margen del teatro convencional, en un bar donde la gente consumía mientras veía hechos artísticos de todas las expresiones, con una estructura innovadora. No es teatro, cabaret ni music hall; pero un actor actúa, un cantante canta, un bailarín baila... No se va a ver una función dramática con estructura lineal, sino una sucesión de actos breves, que no tienen un hilo conductor, en un espacio distinto al de una sala tradicional, donde no se puede comer ni beber, todo lo contrario de un café concert.

- La relación con el público es primordial.

- Totalmente y cuando la adrenalina de los actores está a pleno, a improvisar sobre los imprevistos se dijo. No hay reglas ni normativas irrompibles. En este estreno nos visitará la infaltable Moria y un repertorio de canciones clásicas famosas para disfrutar y bailar entre otros cuadros. En las futuras actuaciones van a aparecer Emi, la niña mala; Susana, la otra diva; Mirtha y otros personajes.

- Y el vínculo entre los actores debe estar aceitado.

- Nos divertimos mucho juntos. Nos miramos y sabemos para dónde ir y nos reímos todo el tiempo. La química que hay entre nosotros se comparte con el público y se generan nuevas instancias donde todos los presentes se sienten parte.

- Para ustedes, es volver a experiencias pasadas. ¿Cómo los encuentra ahora?

- Nos encuentra, sobre todo, más viejos. Pero es maravilloso como estamos, con más evolución artística en estos años. Yo tengo más los pies en la tierra, y Manuel está más en el aire, más libre, así que nos complementamos. La esencia es la misma de años atrás, ya está todo inventado, pero esto significa generar un espacio para tener más trabajo.

- Finalmente, ¿estuvieron peleados o no?

- Es un mito entre la gente que nos conoce, que aprovechamos en un cuadro. Una vez tuve un quiebre por mi obesidad tras una función, cuando estaba por explotar con una nena chiquita que me estaba mirando y me incomodaba, hasta que su madre me dijo que quería saludar. Me sentí cruel y terrible, y entonces aprendí a disfrutar y a no pelearme más como lo hacía antes.

Sobre Shakespeare

reposiciones de dos obras

UNA PELEA SOBRE EL ESCENARIO. La separación entre Manuel Villarrubia Norri y Alejandro Sandoval será abordada en formato cómico esta noche.

William Shakeapeare es la referencia de dos obras tucumanas que se repondrán esta noche. Jorge García (foto) interpreta textos del bardo inglés en “Hasta el fin de los días”, como un actor veterano que quiere presentar un monólogo y lo ensaya con la ayuda de su nieta (interpretada por Araceli García) y con la aparición del fantasma de su esposa fallecida (Beatriz Morán). La obra escrita y dirigida por Rafael Nofal se presentará a las 22 en la Sala Ross (Laprida 135). En tanto, a la misma hora pero en la Sala Orestes Caviglia (San Martín 251), la Fundación del Teatro Universitario y el Ente Cultural ofrecen “La fiesta del viejo”, la versión en clave argentina de la clásica tragedia “Rey Lear”, escrita por Fernando Ferrer, con dirección de Ricardo Salim y protagonizada por Mauro Yriñis. También a las 22, en la Sociedad Francesa de Tucumán (San Juan 751) se verá “Jardín florido. Lo que subyace”, con Alejandra Páez Salas y Martín Lombardelli dirigidos por Carlos Correa.

Opciones desde la mujer

stand up y comedia

En la terraza de Mancora Cervecería (Congreso 179), esta noche desde las 22 habrá humor femenino con “Standark. Comedia desde la fisura”, la propuesta de stand up que protagonizarán Julieta Líos (foto), Flor Farhat y Sofía Ale, presentadas por Solana Navarro y con la participación en el backstage de Pablo Latapié, Lucas Flores y Gaby Té. “Cuando el Diablo mete la cola” cuenta la historia de tres amigas de toda la vida que se encuentran en un bar, donde recuerdan a un cuarto personaje (el único hombre de la historia) que las marcó en el pasado y a quien no pueden olvidar en el presente. La obra escrita y dirigida por Cristina Fiz Lobo (con la asistencia de Ricardo Gómez Madrid) se propone entretener, divertir, emocionar y hacer reflexionar al público, con las actuaciones de Sole Berrondo, Miguel Miranda, Marcela Jaime y Carla Greta. Subirá a escena a las 21, en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550).