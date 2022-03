Mató a su ex pareja de 11 puñaladas, lo declararon inimputable y se fue de vacaciones

En el 2020, en la localidad de Isidro Casanova, Ramón Hermes Acuña (78) asesinó a María Dolores Juncos (35) de 11 puñaladas. Ahora, tras un reciente informe pericial, los jueces lo declararon inimputable, consideraron que el acusado no podía ser sometido a juicio y lo excarcelaron con la recomendación de que siga con un tratamiento de salud mental. Familiares de la víctima aseguraron que el femicida se encuentra en la casa de su familia y hasta se fue de vacaciones.

El fiscal del caso, que iba a pedir la condena a prisión perpetua por femicidio en el juicio que debía comenzar el miércoles próximo, apeló el fallo y consideró que Acuña representa un “riesgo para terceros” y que debe estar recluido en un hospital neuropsiquiátrico.

La familia de la víctima denunció que nunca fueron notificados de la liberación del acusado y que se enteraron de que, incluso, se fue de vacaciones a Corrientes. Ahora tienen miedo, porque saben que él conoce dónde viven y temen que pueda atacarlos.

El hombre fue considerado “inimputable” por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de La Matanza, a pesar de que estaba acusado de ser el autor del “homicidio agravado por el vínculo de pareja existente con la víctima y por haberse perpetrado, mediando violencia de género” en perjuicio de María Dolores.

La medida fue adoptada por los jueces Alfredo Drocchi, Matías Rouco y Andrea Schiebeler, quienes basaron el fallo en un peritaje psiquiátrico realizado por profesionales del Gabinete Psiquiátrico Forense, dependiente de la Dirección de Salud Mental de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria.

El examen determinó que “el acusado no estaba en condiciones de ser juzgado y que no presenta riesgo cierto e inminente en la actualidad”, por lo que los magistrados ordenaron su inmediata excarcelación y solamente le sugirieron a Acuña “la continuación de un tratamiento psicológico-psiquiátrico”.

El informe decía que el acusado presentaba “alteraciones morbosas de sus facultades mentales con ideación de perjuicio de terceros y rasgos paranoides, que son pasibles de desencadenarse toda vez que se pongan en riesgo sus intereses”, por lo que recomendaron que el hombre “sea internado en un establecimiento psiquiátrico”.

El fiscal de la causa, Alfredo Luppino, apeló el fallo de los magistrados y pidió que se “revoque el sobreseimiento” y que “se haga nula la excarcelación”, con el fin de que Acuña quede bajo la custodia de un hospital neuropsiquiátrico.

Tras la muerte de María Dolores, sus hermanas Karina y Virginia y su madre se hicieron cargo de la custodia de las tres hijas de la víctima: "Al principio las nenas estaban muy mal. Tenían miedo de dormir a la noche. No se dormían hasta que era de día. Todavía nos cuesta aceptar la realidad. Ellas están con psicóloga. Si a mí me duele y me angustia, imaginate a ellas", contó Karina, quien dijo que se sienten “aterradas”.