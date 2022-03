Cartas de lectores I: PAMI

El 16 de marzo me efectuaron en una clínica una operación de quistes sebáceos en ambos párpados, con éxito. Tras darme las indicaciones para el postoperatorio me prescribieron dos medicamentos para el inicio inmediato del tratamiento. Pero al efectuar el trámite por internet para que PAMI emitiese la receta electrónica, me encontré con esta novedad (transcribo textual): “Atención: límite mensual excedido. El afiliado ha alcanzado el tope máximo de prescripción recomendada para el mes en curso. En caso de corresponder la prescripción deberá confeccionar el formulario ‘Solicitud de ampliación de límite de prescripción mensual’, justificando el motivo por el cual requiere una prescripción mayor. Dicha solicitud será evaluada por las instancias médicas del PAMI y en caso de ser autorizada, podrá continuar con la prescripción. Importante: el afiliado no debe concurrir a PAMI para gestionar el trámite. Confeccionar informe médico”. En razón de la urgencia, al no autorizar el PAMI la receta, tuve que comprar los medicamentos abonando el 100% Pido que las autoridades del PAMI me den una explicación de este atropello, más aún cuando todo el trámite se debe efectuar por internet (perdiendo todo contacto humano). Me pregunto: ¿estamos todos los afiliados del PAMI capacitados para usar esa herramienta?l

Federico Yurcovich

[email protected]